Frosinone, al via l’XI edizione del Festival nazionale dei Conservatori di Musica. Il programma e gli ospiti

Tutto pronto per la nuova edizione del Festival nazionale dei Conservatori di Musica – Città di Frosinone in partenza mercoledì 9 luglio alle 21 in piazza Turriziani. Il Festival è stato presentato dal Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, con gli assessori Rossella Testa (centro storico) e Simona Geralico (cultura e turismo) e il consigliere comunale Dino Iannarilli.

L’evento, che sarà presentato come di consueto da Mary Segneri con Paolo Colasanti al prefestival, è organizzato dal Comune con il conservatorio “Refice” diretto dal M° Mauro Gizzi, ed è sostenuto da Banca Popolare del Cassinate (main partner), gruppo Turriziani petroli, Otovision, Ignarra motors, Ica, oltre che dalla Provincia di Frosinone.

Presenti, in conferenza stampa, per la Banca Popolare del Cassinate, il direttore della filiale di Frosinone e capoarea Michela Fiore; per Otovision, il responsabile settore ottico Marco Magnante.

“Torna il Festival dei Conservatori di Musica con tante novità, un format unico nel panorama europeo e una straordinaria vetrina per i giovani talenti degli Istituti di Alta Formazione Musicale – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Anche quest’anno, Frosinone si conferma capitale della musica, accogliendo formazioni da tutta Italia pronte a esibirsi, per la prima volta, nel suggestivo scenario di piazza Turriziani, nel cuore del nostro centro storico. Un evento reso possibile dalla sinergia con una delle eccellenze del territorio, il Conservatorio “Refice”, per celebrare insieme la potenza della musica: un linguaggio universale fatto di emozioni e bellezza”.

“Tra gli appuntamenti più attesi e amati da cittadini e visitatori, il Festival dei Conservatori di Musica regalerà a Frosinone un’atmosfera unica in una location ormai punto di riferimento per la condivisione e l’aggregazione – ha dichiarato l’assessore Testa – Giovani, famiglie e appassionati di ogni età potranno vivere serate indimenticabili nella cornice affascinante del nostro centro storico”.

“Dal 2013, il Festival rappresenta per tanti artisti un’occasione preziosa per esprimere il proprio talento in un contesto di grande valore culturale – ha dichiarato l’assessore Geralico – Siamo certi che anche quest’anno il pubblico saprà accogliere con entusiasmo una manifestazione capace non solo di promuovere la musica d’eccellenza, ma anche di rafforzare il senso di comunità e coesione sociale”.

Sul sito istituzionale (https://comune.frosinone.it/festival-nazionale-dei-conservatori-di-musica/) il programma completo.

Serata inaugurale mercoledì 9 luglio alle 21 con Fofocas Trio (Pescara, “L. D’Annunzio”), Norma (Fermo, “G.B. Pergolesi”). Ospiti, la vincitrice della decima edizione, Bambina, e Iva Zanicchi.

Giovedì 10 luglio saliranno sul palco di piazza Turriziani Gabriele Amendola (Salerno, “G. Martucci”), IBuca (Pescara, “L. D’Annunzio”), Martino (Frosinone, “L. Refice”). La serata successiva vedrà protagonisti Rats On Cocaine (Fermo, “G.B. Pergolesi”), Head Rush (Pescara, “L. D’Annunzio”), Dryad Sestet (Roma, “S. Cecilia” e S. Louis College of Music). Domenica 13 luglio sarà la volta di Ojjazzistica Varia quartet (Bologna, “G.B. Martini”), Veronica Galleri (Padova, “C. Pollini”), Wrongmen (Napoli, “S. Pietro a Majella” e Accademia Siena Jazz).

Si riprende giovedì 17 con Marta Del Zanna (Napoli, “S. Pietro a Majella”), Roberta Vellucci (Salerno, “G. Martucci”), Beneamati (Pescara, “L. D’Annunzio” e L’Aquila, “A. Casella”). Ospite d’onore Yilan Anna Zhang, vincitrice di MasterChef Italia 14. Venerdì 18 spazio a Chiamami_Gian (Benevento, “N. Sala”), Polyfenus (Bologna, “G.B. Martini”), I Tellurici (Frosinone, “L. Refice”); ospite, il doppiatore Marco Bresciani. Domenica 20 esibizione del quartetto Galileo nell’ambito della serata del Conservatorio “Refice”. Giovedì 24 in scena Aurora Mannelli (Messina, “A. Corelli”), Complessi (Monopoli, “Nino Rota”), Officine Meridionali (Campobasso, “L. Perosi”) e Motus Animae (Roma, “S. Cecilia” e S. Louis College of Music). Semifinale venerdì 25 luglio, con ospite d’onore Samuel Peron, volto storico di Ballando con le stelle. Finale domenica 27 luglio con presidente di giuria il maestro Adriano Pennino, musicista, direttore d’orchestra, compositore, arrangiatore e produttore.