Frosinone, al via l’installazione dei nuovi parcometri

Iniziata l’installazione dei parcometri di nuova generazione a Frosinone. L’amministrazione comunale, mediante la Polizia Locale agli ordini del comandante Dino Padovani, ha infatti disposto la graduale sostituzione degli apparecchi per il pagamento della sosta sulle strisce blu di competenza comunale. I nuovi parcometri sono stati posizionati a piazza Gramsci, via Minghetti e corso della Repubblica.

“I nuovi dispositivi, con schermo a colori e dotati di pannello fotovoltaico, sono progettati per offrire maggiore praticità e accessibilità agli utenti – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – grazie alla possibilità di effettuare il pagamento anche tramite carta e in modalità contactless. L’introduzione di questi parcometri si inserisce in un più ampio piano di modernizzazione e digitalizzazione dei servizi, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti e favorire una mobilità urbana più efficiente”.