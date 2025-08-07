Frosinone, al via l’indagine sui servizi digitali del sito istituzionale

Al via l’indagine per conoscere l’esperienza dei cittadini nella fruizione dei servizi digitali erogati o accessibili tramite il sito istituzionale del Comune di Frosinone (www.comune.frosinone.it). Fino al 15 settembre, collegandosi al link https://www.survey360.it/index.php?r=survey/index&sid=481871&lang=it sarà possibile compilare un breve questionario online, dedicato all’esperienza d’uso dei servizi digitali, fornendo inoltre il proprio livello di soddisfazione ed eventuali proposte di miglioramento. L’indagine è realizzata da FPA, nell’ambito del Progetto “ICity Club – L’Osservatorio della Trasformazione digitale urbana” a cui il Comune di Frosinone aderisce. I risultati saranno restituiti in forma anonima e aggregata.

Negli ultimi anni, la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione ha assunto un ruolo sempre più strategico, anche grazie alle risorse e agli obiettivi previsti dal PNRR per favorire l’innovazione nei Comuni e negli enti locali. Offrire servizi digitali realmente accessibili, intuitivi e vicini ai bisogni delle persone è una priorità, e per farlo è essenziale partire dall’ascolto dei cittadini.

Il contributo di ognuno, dunque, è prezioso per costruire, in modo condiviso, servizi digitali più efficienti, inclusivi e capaci di rispondere alle esigenze quotidiane delle persone. L’indagine rappresenta un’occasione concreta per contribuire allo sviluppo di politiche digitali basate sull’evidenza e orientate al miglioramento continuo.