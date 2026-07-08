Frosinone, al via la XII edizione del Festival nazionale dei Conservatori di Musica. Tutte le novità, il programma e gli ospiti

Tutto pronto per la XII edizione del Festival nazionale dei Conservatori di Musica – Città di Frosinone, in partenza mercoledì 8 luglio alle ore 21 in piazza Turriziani. Ospiti d’eccezione, i Neri Per Caso. In conferenza stampa, il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, gli assessori Rossella Testa (centro storico) e Simona Geralico (cultura e turismo), con il popolare volto Rai Mary Segneri e il presidente della Pro Loco Alfonso Scaccia.

L’evento, che sarà presentato come di consueto da Mary Segneri, con Paolo Colasanti alla conduzione del prefestival, è organizzato dal Comune di Frosinone con il Conservatorio “Licinio Refice”, diretto dal M° Mauro Gizzi, in collaborazione con la Pro Loco di Frosinone. La manifestazione è sostenuta dalla Banca Popolare del Cassinate (main partner) e dal Gruppo Turriziani Petroli che, attraverso il proprio contributo, rendono possibile la realizzazione della rassegna.

Presente alla conferenza stampa, per la Banca Popolare del Cassinate, il direttore della filiale di Frosinone e capoarea Michela Fiore.

La XII edizione (8, 9, 10 e 12 luglio) vedrà alternarsi sul palco le formazioni dei Conservatori che hanno fatto la storia del Festival, provenienti da tutta Italia. La serata inaugurale dell’8 luglio avrà come protagonisti, come già menzionato, i Neri per Caso; il 9 luglio, salirà sul palco Roberta Pezzella; il soprano Diletta Maria Di Cosimo sarà ospite il 10 luglio, mentre il 12 luglio, serata finale del Festival, sarà di scena il Maestro Adriano Pennino.

Il 15, 16, 17 e 19 luglio il Festival ospiterà, sempre in piazza Turriziani dalle 21, “Estalent Show”, il nuovo format che vedrà protagonisti artisti provenienti dai più noti talent show televisivi. Ogni sera la giuria decreterà un vincitore che accederà direttamente alla finale di domenica 19 luglio.

Ospite, il 15 luglio, Rossella Erra; il 16 luglio Antonio Mezzancella, mentre il 17 luglio toccherà al Maestro Stefano Palatresi. Domenica 19 luglio si terrà la sfida conclusiva tra i tre finalisti, alla presenza di Anna Falchi.

“Torna il Festival dei Conservatori di Musica con tante novità. Un format unico nel panorama europeo, reso possibile dalla sinergia con una delle eccellenze del territorio, il Conservatorio ‘Refice’, per celebrare insieme la potenza della musica: un linguaggio universale fatto di emozioni e bellezza – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Dal 2013 il Festival rappresenta una straordinaria vetrina per i giovani talenti degli Istituti di Alta Formazione Musicale. Con questa nuova edizione, dimostra di sapersi rinnovare per continuare a incontrare il gusto del pubblico più ampio. Anche quest’anno Frosinone si confermerà capitale della musica”.

“Il Festival dei Conservatori di Musica rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate frusinate – ha dichiarato l’assessore al centro storico Rossella Testa – Piazza Turriziani, nel cuore della città, si conferma una cornice ideale per ospitare grandi eventi e vivere il centro storico come luogo di incontro, partecipazione e condivisione. Anche questa edizione, grazie a un programma ricco e coinvolgente, offrirà serate di spettacolo e intrattenimento pensate per un pubblico ampio, composto da giovani, famiglie e appassionati di ogni età, contribuendo a valorizzare una città sempre più viva”.

“Dal 2013 il Festival rappresenta un progetto culturale di grande valore, nato per offrire ai giovani musicisti degli Istituti di Alta Formazione Musicale una prestigiosa occasione di crescita e confronto – ha dichiarato l’assessore alla cultura e al turismo Simona Geralico – Nel corso degli anni la manifestazione è cresciuta, diventando un elemento distintivo dell’offerta culturale della città e un’importante occasione di promozione del territorio. Musica, talento e creatività diventano strumenti attraverso cui raccontare Frosinone e renderla sempre più attrattiva, valorizzando il legame tra cultura, turismo e comunità”.

https://comune.frosinone.it/festival-nazionale-dei-conservatori-di-musica/