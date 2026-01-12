Frosinone, al via la stagione teatrale al Vittoria con Matilde Brandi

Si aprirà 17 gennaio alle ore 21 la stagione teatrale 2025-26 al Teatro Vittoria, organizzata da Comune di Frosinone e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio. Il cartellone prevede, in tutto, otto spettacoli.

Sabato sarà la volta di A.M.O.R.I. & A.M.O.R.E. di David Conati, con Matilde Brandi e Francesco Branchetti e con Isabella Giannone, regia di Francesco Branchetti. L’amore, sì, certo, ma non sempre l’amore platonico, idilliaco, poetico, illusorio. No, qui si parla di quel groviglio complesso di sentimenti e situazioni che ci fanno perdere la testa, ma che in sostanza si potrebbe ricondurre a una serie di reazioni chimiche determinate dai feromoni. Coloro che si sono presi la briga di analizzare scientificamente la “costruzione di un amore” hanno stabilito che questo percorso ha cinque fasi. In questo percorso alla scoperta delle ardimentose manovre dell’amore, in modo ironico, assisteremo ad una serie di quadri che ripercorrono tutte le epoche arrivando ai giorni nostri. Un viaggio tra le schermaglie amorose di epoche e stili teatrali diverse che ci farà immedesimare nell’evoluzione del gioco delle relazioni nel quale ci possiamo riconoscere tutti.

“Il sipario si alza, anche quest’anno, sulla stagione di prosa che si terrà nuovamente negli spazi del rinnovato teatro comunale Vittoria, per farci vivere tutta la magia e le emozioni dell’arte scenica – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Tanti gli appuntamenti in cartellone da gennaio a maggio con alcuni degli artisti più celebri e apprezzati del panorama nazionale, che condurranno gli spettatori in un viaggio alla scoperta di pièces che faranno riflettere, ridere e sorridere. Dal 2013, del resto, la programmazione allestita dall’Amministrazione comunale ha portato nel nostro Capoluogo gli interpreti e i registi italiani più importanti, suscitando una partecipazione calorosa e appassionata da parte degli amanti dello spettacolo dal vivo provenienti da tutta la Regione. Il Comune di Frosinone crede, fermamente, che l’investimento sulla cultura crei valore aggiunto, come moltiplicatore di energie sane per l’intera società e di promozione del territorio, e costituisca un elemento di identità, di crescita e di coesione sociale da promuovere soprattutto tra i giovani e nelle famiglie”.

“Anche quest’anno, con il prezioso supporto dell’Atcl, abbiamo costruito una stagione che unisce tradizione e contemporaneità, proponendo titoli capaci di parlare a pubblici diversi: grandi classici, produzioni di impegno civile, monologhi intensi, spettacoli capaci di parlare alla società di oggi. L’obiettivo è offrire un cartellone che rispecchi la ricchezza del teatro italiano e la pluralità dei suoi linguaggi, senza rinunciare alla qualità artistica – ha dichiarato l’assessore alla cultura Simona Geralico – Il Teatro Vittoria continua ad essere un luogo vivo, aperto, capace di accogliere e di avvicinare soprattutto i più giovani al teatro, uno dei pilastri della nostra identità culturale, capace di farci emozionare e sognare, oltre che di rafforzare il legame con la comunità”.

“La nuova stagione del Teatro Vittoria rappresenta un valore aggiunto per il nostro centro storico, che continua a rafforzarsi come luogo dinamico e accogliente per cittadini e visitatori – ha dichiarato l’assessore al centro storico Rossella Testa – Eventi di questa fattura contribuiscono a rendere l’area viva durante tutto l’anno, favorendo la presenza di persone e sostenendo le attività che operano quotidianamente nella parte alta della città. Stiamo lavorando per migliorare sempre di più i servizi e la fruibilità degli spazi, così da trasformare ogni appuntamento in un’esperienza piacevole e completa per chi sceglie di trascorrere il proprio tempo nel cuore della città. Invito tutti a partecipare alla nuova, coinvolgente stagione teatrale, un’ulteriore occasione per vivere e condividere emozioni nel nostro centro storico”.

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Biglietti online: ciaotickets.com

Biglietti presso il botteghino:

il giorno dell’evento a partire da due ore

prima dell’inizio dello spettacolo

TEATRO VITTORIA

Via Giovanni Amendola, 3

03100 Frosinone FR

biglietterie@paloreventi.it

348/1813715