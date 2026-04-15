Frosinone, al via iscrizioni e re-iscrizioni per i nidi d’infanzia comunali

L’assessorato alla Pubblica istruzione, coordinato da Mario Grieco, rende noto che dal 15 aprile al 20 maggio 2026 sarà possibile presentare le domande di iscrizione e re-iscrizione presso i Nidi d’Infanzia Comunali Fantasia (via Fedele Calvosa) e Pollicino (corso Lazio), per l’Anno Educativo 2026/2027.
Le domande dovranno essere presentate tassativamente in forma telematica, in modalità online, con accesso tramite SPID e/o CIE, al seguente link:
https://comune.frosinone.it/servizio/iscrizione-ai-nidi-dinfanzia-comunali/
Nessuna altra modalità di presentazione è consentita.
Le graduatorie di ammissione verranno pubblicate entro il 10 luglio.
Come sempre, le tariffe per i nidi comunali sono suddivise in fasce, secondo ISEE. È previsto l’esonero per i minori appartenenti a nuclei familiari seguiti e segnalati dai Servizi Sociali dell’Ente.
Ai fini della formazione della graduatoria e per garantire la continuità educativa, saranno prioritariamente prese in considerazione le iscrizioni dei bambini già frequentanti i nidi Fantasia e Pollicino nell’Anno Educativo 2025/2026, e successivamente secondo i criteri stabiliti dal regolamento comunale vigente.
A seguito della pubblicazione della graduatoria di ammissione e ai fini del perfezionamento dell’iscrizione 2026/2027 presso i nidi comunali, dovrà essere presentato il modulo di accettazione corredato, nel caso di nuova iscrizione, dell’attestazione di versamento della cauzione d’ingresso. Il modulo dovrà pervenire presso l’Ufficio di Protocollo Generale o in forma telematica a mezzo posta certificata (pec@pec.comune.frosinone.it), tassativamente dal 10 al 26 luglio 2026.
La mancata presentazione del modulo di accettazione comporterà l’automatica decadenza dell’inserimento in graduatoria.
Si precisa che le domande di iscrizione devono essere obbligatoriamente presentate anche per i bambini già frequentanti i nidi comunali nell’anno educativo 2025/2026.
Il Servizio Pubblica Istruzione si riserva di valutare le richieste di frequenza dell’orario a tempo pieno (ore 7.30 – 16) in relazione agli assetti organizzativi del servizio e alle necessità lavorative autocertificate nella domanda.
Le domande dovranno essere presentate tassativamente in forma telematica, in modalità online, con accesso tramite SPID e/o CIE, al seguente link:
https://comune.frosinone.it/servizio/iscrizione-ai-nidi-dinfanzia-comunali/
Nessuna altra modalità di presentazione è consentita.
Le graduatorie di ammissione verranno pubblicate entro il 10 luglio.
Come sempre, le tariffe per i nidi comunali sono suddivise in fasce, secondo ISEE. È previsto l’esonero per i minori appartenenti a nuclei familiari seguiti e segnalati dai Servizi Sociali dell’Ente.
Ai fini della formazione della graduatoria e per garantire la continuità educativa, saranno prioritariamente prese in considerazione le iscrizioni dei bambini già frequentanti i nidi Fantasia e Pollicino nell’Anno Educativo 2025/2026, e successivamente secondo i criteri stabiliti dal regolamento comunale vigente.
A seguito della pubblicazione della graduatoria di ammissione e ai fini del perfezionamento dell’iscrizione 2026/2027 presso i nidi comunali, dovrà essere presentato il modulo di accettazione corredato, nel caso di nuova iscrizione, dell’attestazione di versamento della cauzione d’ingresso. Il modulo dovrà pervenire presso l’Ufficio di Protocollo Generale o in forma telematica a mezzo posta certificata (pec@pec.comune.frosinone.it), tassativamente dal 10 al 26 luglio 2026.
La mancata presentazione del modulo di accettazione comporterà l’automatica decadenza dell’inserimento in graduatoria.
Si precisa che le domande di iscrizione devono essere obbligatoriamente presentate anche per i bambini già frequentanti i nidi comunali nell’anno educativo 2025/2026.
Il Servizio Pubblica Istruzione si riserva di valutare le richieste di frequenza dell’orario a tempo pieno (ore 7.30 – 16) in relazione agli assetti organizzativi del servizio e alle necessità lavorative autocertificate nella domanda.