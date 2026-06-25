Frosinone, al via il C.I.V. – Centro Insieme per la Vita del Distretto Sociale B

È attivo a Frosinone il C.I.V. – Centro Insieme per la Vita, nuovo servizio gratuito di ascolto e supporto psicologico dedicato agli adolescenti, ai giovani e alle famiglie, volto alla prevenzione dei gesti autolesivi, al contrasto del disagio adolescenziale e al sostegno dei sopravvissuti (survivors of suicide) per promuovere il benessere emotivo, prevenire situazioni di disagio e offrire sostegno nei momenti di difficoltà.
Il Comune di Frosinone, ente capofila del Distretto Sociale B, ha infatti approvato il progetto “C.I.V. – Insieme per la Vita”, presentato dall’Associazione ANTEAS ODV di Frosinone e oggi operativo presso il Settore Welfare comunale di via Fabi.
Il Centro nasce dall’alleanza tra il Comune di Frosinone, impegnato nelle politiche di contrasto all’isolamento sociale e alle fragilità, l’Associazione ANTEAS ODV Frosinone, promotrice dell’iniziativa progettuale, e il Distretto Sociale B, promotore del Protocollo d’Intesa per la prevenzione del suicidio e dei gesti autolesivi.
Il servizio sperimentale è rivolto ad adolescenti e giovani tra i 13 e i 20 anni che vivono momenti di difficoltà personale, relazionale o emotiva, oltre che ai familiari e agli amici che hanno subito la perdita di una persona cara.
Il Centro sarà attivo inizialmente presso la sede di via Armando Fabi, ogni mercoledì dalle ore 10 alle ore 12. L’accesso agli incontri individuali di supporto psicologico avverrà esclusivamente su prenotazione, previo consenso informato dei genitori in caso di minori, contattando l’Ufficio di Piano del Distretto Sociale B al numero 0775.2656207 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail civfrosinone@distrettosocialefrosinone.it.
È inoltre previsto l’accesso su segnalazione dei servizi territoriali e degli istituti scolastici, al fine di favorire l’intercettazione precoce delle situazioni di disagio.
“Con il Centro Insieme per la Vita aggiungiamo un tassello importante alla rete dei servizi di sostegno e prevenzione presenti sul territorio, in continuità con le attività già portate avanti – ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali Alessia Turriziani –. Le difficoltà che molti adolescenti e giovani si trovano ad affrontare richiedono risposte concrete, competenze professionali e una forte collaborazione tra istituzioni, scuola, famiglie e terzo settore. Offrire uno spazio di ascolto qualificato significa creare un’opportunità per intercettare precocemente situazioni di fragilità e accompagnare i ragazzi e le loro famiglie in percorsi di supporto e consapevolezza. Vogliamo offrire ai giovani e alle loro famiglie un luogo in cui sentirsi accolti e ascoltati, senza timore di essere giudicati”.
“Il Distretto Sociale B continua a investire nella costruzione di una comunità capace di prendersi cura delle persone – ha dichiarato il presidente del Distretto Sociale B, Francesca Campagiorni –. Il Centro Insieme per la Vita rappresenta il risultato di un lavoro condiviso che mette al centro la prevenzione, l’ascolto e la prossimità. Nessuno deve sentirsi solo di fronte al disagio o al dolore: attraverso questo servizio vogliamo offrire un punto di riferimento accessibile e competente, promuovendo una cultura dell’attenzione e della solidarietà che coinvolga l’intero territorio distrettuale”.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul servizio sono disponibili sul sito www.distrettosocialefrosinone.it.
Il Comune di Frosinone, ente capofila del Distretto Sociale B, ha infatti approvato il progetto “C.I.V. – Insieme per la Vita”, presentato dall’Associazione ANTEAS ODV di Frosinone e oggi operativo presso il Settore Welfare comunale di via Fabi.
Il Centro nasce dall’alleanza tra il Comune di Frosinone, impegnato nelle politiche di contrasto all’isolamento sociale e alle fragilità, l’Associazione ANTEAS ODV Frosinone, promotrice dell’iniziativa progettuale, e il Distretto Sociale B, promotore del Protocollo d’Intesa per la prevenzione del suicidio e dei gesti autolesivi.
Il servizio sperimentale è rivolto ad adolescenti e giovani tra i 13 e i 20 anni che vivono momenti di difficoltà personale, relazionale o emotiva, oltre che ai familiari e agli amici che hanno subito la perdita di una persona cara.
Il Centro sarà attivo inizialmente presso la sede di via Armando Fabi, ogni mercoledì dalle ore 10 alle ore 12. L’accesso agli incontri individuali di supporto psicologico avverrà esclusivamente su prenotazione, previo consenso informato dei genitori in caso di minori, contattando l’Ufficio di Piano del Distretto Sociale B al numero 0775.2656207 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail civfrosinone@distrettosocialefrosinone.it.
È inoltre previsto l’accesso su segnalazione dei servizi territoriali e degli istituti scolastici, al fine di favorire l’intercettazione precoce delle situazioni di disagio.
“Con il Centro Insieme per la Vita aggiungiamo un tassello importante alla rete dei servizi di sostegno e prevenzione presenti sul territorio, in continuità con le attività già portate avanti – ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali Alessia Turriziani –. Le difficoltà che molti adolescenti e giovani si trovano ad affrontare richiedono risposte concrete, competenze professionali e una forte collaborazione tra istituzioni, scuola, famiglie e terzo settore. Offrire uno spazio di ascolto qualificato significa creare un’opportunità per intercettare precocemente situazioni di fragilità e accompagnare i ragazzi e le loro famiglie in percorsi di supporto e consapevolezza. Vogliamo offrire ai giovani e alle loro famiglie un luogo in cui sentirsi accolti e ascoltati, senza timore di essere giudicati”.
“Il Distretto Sociale B continua a investire nella costruzione di una comunità capace di prendersi cura delle persone – ha dichiarato il presidente del Distretto Sociale B, Francesca Campagiorni –. Il Centro Insieme per la Vita rappresenta il risultato di un lavoro condiviso che mette al centro la prevenzione, l’ascolto e la prossimità. Nessuno deve sentirsi solo di fronte al disagio o al dolore: attraverso questo servizio vogliamo offrire un punto di riferimento accessibile e competente, promuovendo una cultura dell’attenzione e della solidarietà che coinvolga l’intero territorio distrettuale”.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul servizio sono disponibili sul sito www.distrettosocialefrosinone.it.