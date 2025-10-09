Frosinone, al Teatro Vittoria arriva Dado con la sua comicità inconfondibile

Al teatro Vittoria di via Amendola arriva Dado: l’appuntamento è per sabato 25 ottobre, alle ore 21, con lo spettacolo “Titolo di studio: la strada”.

L’evento, organizzato dalla Palor Eventi, è patrocinato dal Comune di Frosinone, con gli Assessorati al Centro Storico di Rossella Testa e alla Cultura di Simona Geralico.

Un microfono, un palco… e un curriculum fatto di marciapiedi, autobus, rotonde sbagliate e amicizie discutibili. Dado torna con uno spettacolo che non ha né lauree né master, ma una sola, inconfondibile specializzazione: la sopravvivenza urbana.

Tra sketch, canzoni e verità scomode raccontate con ironia, Dado ripercorre la sua formazione “alternativa”: quella fatta fuori dalle aule, nei bar, sui mezzi pubblici e tra la gente vera.

Uno spettacolo comico, irriverente, dove ogni battuta ha la faccia vissuta di chi ha imparato tutto dalla strada.

Negli anni, Dado ha riscosso enorme successo, oltre che nei teatri di tutta Italia, anche in televisione partecipando ai più importanti show comici del panorama nazionale: da Zelig a Made in Sud, passando per Colorado e Only Fun.

I biglietti sono disponibili in prevendita online sul sito Ciaotickets.com al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/dado-titolo-di-studio-la-strada-frosinone

Sarà possibile acquistare i tagliandi eventualmente ancora disponibili anche presso la biglietteria del Teatro Vittoria nell’intera giornata dello spettacolo.

Per informazioni e/o prenotazioni, è possibile contattare il numero 328/5638006 oppure scrivere a info@paloreventi.it

Un appuntamento da non perdere, dunque, con uno spettacolo tutto da vivere, da apprezzare e dal divertimento assicurato. Quasi due ore di comicità per una serata all’insegna della risata.

“La nostra amministrazione continua a sostenere eventi capaci, anche, di unire leggerezza e valore artistico – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Dado al Teatro Vittoria rappresenterà un nuovo momento di condivisione e di partecipazione per la comunità di Frosinone”.

“Il Teatro Vittoria continua a essere un punto di riferimento per la vita culturale della città – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Simona Geralico – Eventi come questo valorizzano il legame tra intrattenimento e partecipazione, grazie alla presenza, sul palco, di artisti di fama nazionale”.

“L’esibizione di Dado conferma come il centro storico di Frosinone sia uno spazio vivo, accogliente e dinamico – ha dichiarato l’assessore al Centro Storico Rossella Testa – L’obiettivo è di continuare a valorizzarlo anche attraverso appuntamenti che sappiano celebrare la vitalità della nostra comunità”.