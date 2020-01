Frosinone, al Parco Matusa turisti da tutta la Regione

Boom di presenze per il Christmas Village di Frosinone. Oltre 10.000 gli ingressi collezionati soltanto negli ultimi tre giorni per il parco a tema che, tra luminarie, spettacoli e intrattenimenti esclusivi, ha stregato un pubblico di tutte le età. Il Villaggio, organizzato da Iniziative editoriali con il patrocinio del Comune di Frosinone, è stato inaugurato lo scorso 6 dicembre, attirando, sin dal giorno di apertura, una platea composita non solo dal punto di visto anagrafico, ma anche… geografico: oltre il 50 per cento dei visitatori del Parco, infatti, è arrivato da fuori città e, di questi, più della metà da fuori provincia. Moltissime, infatti, le persone residenti nella Capitale, nella province di Viterbo e Latina e nella zona sud di Roma (Valmontone, Colleferro, Marino, Frascati, Guidonia, Tivoli…) che hanno trascorso a Frosinone ore di divertimento e socializzazione, dedicandosi anche agli acquisti. I numeri del successo del Christmas Village parlano da soli: oltre 40 tra artigiani e commercianti presenti nel Mercatino Incantato;70 i giovani coinvolti nella organizzazione di tutte le attività programmate; un calendario di eventi con 10 spettacoli nell’area palco, 30 nella pista di pattinaggio; 4 giorni con artisti di strada e attrazioni su tutto il parco, 3 giorni di momenti ludici per i più piccoli con giochi tradizionali in legno. Gremitissima la platea dello show di Cristina D’Avena, con le canzoni che hanno accompagnato l’infanzia di intere generazioni.”Il Parco Matusa – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – conferma come gli investimenti oculati sull’economia verde possano attrarre, in poco tempo, nuove risorse ed interessi ben oltre i confini del capoluogo e della provincia, a riprova del fatto che la realizzazione di infrastrutture ed innovazioni, nella progettazione dell’ambiente urbano, sta aprendo nuovi scenari e flussi turistici proprio a metà strada tra Roma e Napoli”.La programmazione portata avanti, inoltre, ha incluso anche la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici della Ciociaria, declinati nelle varie proposte dell’area food, a cominciare dagli stand realizzati dalla Coldiretti. Il Parco ha, inoltre, beneficiato del contributo di due eccellenze del territorio, come il Conservatorio di Musica “Refice” e l’Accademia di Belle Arti, per stilare il programma artistico della manifestazione, dando vita a una collaborazione più che positiva. Il Christmas village si è chiuso nel giorno dell’Epifania con l’arrivo della vecchina più amata dai piccoli e con il grandioso spettacolo sulla pista di pattinaggio con un cast di pattinatori nel quale spiccavano atleti della nazionale italiana di specialità.

