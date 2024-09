Frosinone – Al Comando del Nucleo Investigativo arriva il Tenente Colonnello Giuseppe FEDELE

Questa mattina il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, Col. Gabriele Mattioli, ha presentato alla stampa il Tenente Colonnello Giuseppe FEDELE. Nei giorni scorsi l’Ufficiale Superiore ha assunto il Comando del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, subentrando al Ten. Col. Maurizio Petrarca destinato al Comando della Compagnia Carabinieri di Pesaro.

50enne originario della provincia di Latina, proviene dall’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, ove negli ultimi quattro anni si è interessato dell’attività di Pubblica Informazione. Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e la Laurea in operatore della sicurezza sociale presso l’Università di Siena e frequentato il Corso avanzato di Analisi Criminale presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia di Roma.

In precedenza, dal 2006 al 2008 ha retto l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, dal 2008 al 2013 quello di Comandante della Sezione Operativa e successivamente del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Aversa (CE). Dal 2013 al 2016 ha retto il Comando della Compagnia Carabinieri di Venafro (IS) e dal 2016 al 2020 il Comando della Compagnia Carabinieri di Sessa Aurunca (CE). Nel lungo periodo trascorso nel territorio casertano, area contraddistinta da importanti fenomeni di criminalità comune ed organizzata, ha effettuato varie operazioni che hanno portato all’arresto di importanti elementi affiliati al c.d. “clan dei casalesi” per reati relativi al 416bis c.p.p., omicidi, traffico di armi e sostanze stupefacenti, estorsioni e rapine. Vasta è l’esperienza acquisita sul campo nel contrasto ai fenomeni criminali affinata con la frequenza dell’apposito corso presso Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, Col. Gabriele Mattioli, nel dare il benvenuto al nuovo ufficiale ha augurato ogni soddisfazione nell’incarico che andrà a ricoprire.

