Frosinone, ai domiciliari evade piu’ volte, nonché del reato di atti persecutori nei confronti della ex :arrestato 58enne

I Carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile di Frosinone hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Frosinone, un 58enne del capoluogo responsabile della violazione del regime della detenzione domiciliare, nonché del reato di atti persecutori nei confronti della ex moglie. I militari operanti, a seguito di attività investigativa, hanno raccolto elementi indiziari a carico del predetto, responsabile di ripetute aggressioni ai danni della ex moglie nelle scorse settimane violando, inoltre, la detenzione domiciliare a cui era sottoposto. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, e secondo quanto disposto dal Tribunale di Frosinone, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone.

comunicato stampa – foto archivio