Frosinone, aggiudicatala gara della nuova palestra alla Maiuri

A seguito della pubblicazione della manifestazione di interesse da parte del settore lavori pubblici e manutenzioni, coordinato dall’assessore Fabio Tagliaferri, è infatti partita, nei mesi scorsi, la procedura di gara negoziata per l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto integrato riguardante l’istituto di vialeTevere.

Nei giorni scorsi, il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Damiano Bauco, ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente Appalti e servizi s.r.l., avendo ottenuto il punteggio più alto tra i partecipanti alla gara, per 200 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori, oltre alle proposte migliorative comprese nell’offerta tecnica che faranno parte del contratto per un totale complessivo di € 874.789,18. Ad oggi,il totale del quadro economico dell’intervento risulta quindi pari a €1.137.762,48.

COMUNICATO STAMPA