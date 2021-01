Frosinone, aggiornamento importi contributo costruzione.

Il consiglio comunale, nell’ultima seduta, ha approvato la delibera relativa all’ aggiornamento degli importi unitari del contributo di Costruzione ex art. 16 D.P.R. 06.06.2001 n°380, e successive modifiche e integrazioni.Il “Costo di Costruzione” da applicare, come calcolato dal competente ufficio ed aggiornato al 30/06/2020, è pari a 435,47 €/mq.

L’assise ha inoltre approvato le tabelle per il calcolo degli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria.

Si stabilisce, poi, la non scomputabilità degli oneri di urbanizzazione per gli

interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia ricadenti nell’ambito dell’Agglomerato Industriale, e la non possibilità dello scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/01, salvo diverso indirizzo dell’Organo di Governo.

Con la delibera si prende atto delle modalità di rateizzazione e le relative garanzie stabilite mediante delibere di giunta. Nel caso di Contributo di costruzione inferiore a 100.000 € per interventi di edilizia privata, la rateizzazione degli Oneri di urbanizzazione è consentita solo per importi superiori a 2.500,00 €. Per quanto riguarda il costo di costruzione, se l’importo dovuto è pari o inferiore a 2.500,00 € potrà essere versato secondo le seguenti modalità: 90% al momento dell’inizio dei lavori; 10% salvo conguaglio entro 60 giorni dalla data di ultimazione della costruzione. Se l’importo dovuto è superiore a 2.500,00 € potrà essere versato: 50% al momento dell’inizio dei lavori; 40% entro 60 giorni dall’inizio dei lavori; il 10%, salvo conguaglio, entro 60 giorni dalla data di ultimazione della costruzione.

In merito agli interventi di edilizia residenziale pubblica, la rateizzazione degli Oneri di urbanizzazione è consentita solo per importi superiori a 2.500,00.

Il 35% dell’ammontare dovuto dovrà essere versato al momento del ritiro del permesso di costruire, il 35% entro i successivi 90 giorni e il 30% entro 180 giorni dal rilascio del permesso di costruire.

Per il costo di costruzione, se l’importo dovuto è pari o inferiore a 2.500,00 € potrà essere versato così: il 90% al momento dell’inizio dei lavori; il 10%, salvo conguaglio, entro 60 giorni dalla data di ultimazione della costruzione.

Se l’importo dovuto è superiore a 2.500,00 €, potrà essere versato, invece, al 50% al momento dell’inizio dei lavori; 40% entro 60 giorni dall’inizio dei lavori; 10%, salvo conguaglio, entro 60 giorni dalla data di ultimazione della costruzione.

Nei casi in cui il Contributo di costruzione è maggiore o uguale a 100.000 €, gli oneri di urbanizzazione (fatto salvo lo scomputo, ove ammesso), potranno essere corrisposti in dodici rate mensili.

