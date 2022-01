Frosinone, Acea: interruzione idrica sabato 8 gennaio

L’ufficio relazioni esterne di Acea rende noto che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica, sabato 8 gennaio dalle ore 08:00 alle 13:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Frosinone. In particolare le zone interessate sono le seguenti: via Maccari, via Fratelli Bragaglia, via Carloni, Corso della Repubblica, viale Giuseppe Mazzini, vicolo Moccia, via del Portone, via Moccia, via Ciamarra, via Colle San Pietro, via delle Fosse Ardeatine, via Alcide De Gasperi, zone limitrofe. Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

COMUNICATO STAMPA