Frosinone, Acea: interruzione idrica giovedì 23.

Acea Ato 5 comunica che per lavori di manutenzione straordinaria, indifferibile per garantire a pieno l’operatività dell’infrastruttura, da effettuarsi presso l’impianto Colle Cannuccio, si renderà necessaria la sospensione del flusso idrico giovedì 23 aprile dalle ore 13:00 fino alle ore 20:00. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via Giovanni Paolo II;

via Colle Cannuccio;

zone limitrofe.

Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

