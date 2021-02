Frosinone, ACEA ATO 5, sportelli aperti al pubblico su appuntamento

Per accedere è indispensabile prenotare i servizi tramite App Ufirst Frosinone, 25 febbraio 2021 – Gli sportelli commerciali di Frosinone e Cassino sono nuovamente aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30. L’accesso è possibile esclusivamente su appuntamento tramite l’app gratuita Ufirst. La prenotazione può essere effettuata tramite l’app gratuita Ufirst (scaricabile dagli store di Apple e di Google). Sull’app, basterà selezionare i servizi per Frosinone o Cassino e quindi ‘Acea Ato 5’: saranno mostrati i giorni e gli orari disponibili, da poter selezionare secondo le proprie esigenze. Sarà necessario lasciare un proprio numero telefonico. Il servizio è disponibile anche sul web, tramite il portale www.ufirst.com/it. L’accesso agli sportelli sarà consentito solo con mascherina e previa misurazione della temperatura corporea. La misura si rende necessaria in rispetto alla vigente normativa igienico-sanitaria e di distanziamento sociale imposta dalle regole anti Covid19. Acea Ato 5 ricorda che tutti i servizi sono disponibili tramite lo Sportello Digitale, grazie ad un sistema di videochiamata con l’operatore come se si fosse allo sportello fisico ma senza muoversi da casa. Si può accedere al servizio di Sportello Digitale dalla home page del sito www.aceaato5.it. A disposizione degli utenti, per tutte le pratiche relative al proprio contratto di fornitura sono sempre attivi i canali alternativi telematici e telefonici: piattaforma digitale www.myacea.it e app MyAcea numero verde commerciale 800 639 251. È inoltre possibile inviare una mail all’indirizzo appuntamenti.commerciale@aceaato5.it, indicando un recapito telefonico fisso o mobile per essere ricontattato.

