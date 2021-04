Frosinone, Acea aiuta le scuole.

L’amministrazione comunale di Frosinone ha ricevuto da Acea Area Industriale Ambiente un contributo di sponsorizzazione per la “Messa in sicurezza degli edifici scolastici” pari a 10.000 euro, mediante una partnership attivata prima dell’avvio dell’anno scolastico.Mediante gli assessorati all’istruzione e all’ambiente, coordinati rispettivamente da Valentina Sementilli e Massimiliano Tagliaferri, il comparto della multiutility ha dunque contribuito all’adeguamento della sede storica della Camera di Commercio a fini scolastici, dal momento che la struttura è stata destinata ad ospitare, per l’anno scolastico 2020/2021, i plessi della Scuola dell’Infanzia “De Luca” e le terze classi della Scuola Media Campo Coni.In particolare, la struttura è stata oggetto di diversi interventi, sia a carico degli spazi interni che di quelli esterni, mediante lavori di messa in sicurezza e di edilizia leggera.Tra questi, vanno menzionati lo smontaggio e rimontaggio di vetrate in alluminio in altra posizione per la formazione di aule di idonea metratura, con la realizzazione di tramezzature in lastre di cartongesso, per la delimitazione e messa in sicurezza dei locali in corrispondenza della scala a chiocciola in acciaio e vetro; stuccatura, rasatura e tinteggiatura delle pareti; montaggio di porte in legno con telaio in alluminio per la chiusura delle aule; movimentazione, per liberare i locali, dagli arredi presenti di proprietà della Camera di Commercio, con trasloco catalogazione e ricovero temporaneo nell’ambiente posto al piano -2S. E ancora, all’esterno del terrazzo posto a quota -1 è stata effettuata la messa in sicurezza delle ringhiere esistenti; posizionamento di transenne di plastica da porre a delimitazione del terrazzo, per la sicurezza dei bambini durante le fasi di gioco da attuare all’esterno; inoltre, i locali al piano terra, primo e secondo, sono stati oggetto di smontaggio e movimentazione degli arredi, con la formazione di una sala professori e di una stanza per il dirigente scolastico. Ai piani primo e secondo sono stati rimossi gli armadi divisori, le vetrate/pannellature divisorie e quasi tutti gli arredi, imballati, catalogati e spostati al piano -2S, ottenendo un totale di tre aule libere a piano. In corrispondenza dell’ingresso principale, sul piazzale esterno, sono state poste transenne metalliche, per la divisione dei percorsi di accesso all’edificio dei due plessi scolastici. Si è resa necessaria anche la messa in sicurezza della ringhiera che affaccia direttamente sul terrazzo sottostante e della rampa di collegamento dal piano terra al piano -1S. Esternamente sono stati eseguiti lavori di messa in sicurezza del cornicione dell’immobile, lato posteriore, con l’ausilio di piattaforma elevatrice e posa in opera di rete di protezione, opportunamente ancorata con tasselli in acciaio.Gli interventi, eseguiti da una Ditta specializzata, hanno comportato una spesa complessiva di € 18.617,59.Il contributo di “Acea Ambiente” al Comune, con l’adeguamento dei plessi scolastici, è dovuto, anche, al radicamento nel territorio della Società attraverso il suo impianto “Berg”, nella Provincia di Frosinone.

comunicato stampa