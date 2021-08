Si trovava allo stadio Stirpe insieme al figlio mentre entrava in curva Nord per vedere la prima partita del campionato di serie B, improvvisamente ha accusato un malore e si è accasciato a terra. L’uomo di 46 anni è stato immediatamente soccorso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare, il malore gli è stato fatale.

