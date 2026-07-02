Frosinone accelera sulla trasformazione digitale: approvato l’aggiornamento del Piano per l’informatica

La Giunta comunale di Frosinone ha approvato l’aggiornamento 2026 del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026, il documento strategico che definisce gli indirizzi dell’Ente per proseguire il percorso di innovazione e trasformazione digitale, in coerenza con le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

L’aggiornamento recepisce le novità introdotte dal Piano nazionale per la transizione digitale, che rafforza gli indirizzi in materia di cybersicurezza, interoperabilità dei sistemi, servizi digitali sempre più accessibili e orientati ai cittadini, valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e, per la prima volta, dedica uno specifico approfondimento all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione. Un quadro di riferimento che accompagnerà il Comune nello sviluppo di servizi digitali più efficienti, sicuri e vicini alle esigenze di cittadini, imprese e professionisti.

Il Piano rappresenta uno strumento di programmazione fondamentale per guidare la trasformazione digitale dell’Ente, favorire l’innovazione organizzativa e consolidare il percorso già avviato negli ultimi anni nell’ambito della digitalizzazione dei servizi comunali e dell’attuazione dei progetti finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altri programmi dedicati all’innovazione.

«L’aggiornamento del Piano conferma la volontà dell’Amministrazione di proseguire con decisione nel percorso di innovazione digitale dell’Ente – dichiara l’assessore alla digitalizzazione, innovazione tecnologica, smart city e legalità Maria Teresa Spaziani Testa –. Ringrazio il segretario generale, dott. Mauro Andreone, e tutto il personale dell’ufficio CED comunale per il lavoro e gli impegni profusi che ci hanno permesso, oggi, di giungere a questo traguardo. La trasformazione digitale rappresenta una leva strategica per rendere il Comune sempre più efficiente, moderno e capace di rispondere alle esigenze della comunità. Continueremo a investire su servizi semplici, accessibili e sicuri, valorizzando le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica e dalle nuove linee di indirizzo nazionali, nel pieno rispetto della tutela dei dati e della sicurezza informatica».

«La digitalizzazione è uno degli strumenti fondamentali per migliorare la qualità dell’azione amministrativa e rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini – evidenzia il Sindaco Riccardo Mastrangeli –. L’approvazione dell’aggiornamento del Piano Triennale rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso intrapreso dalla nostra Amministrazione per semplificare i procedimenti, rendere i servizi sempre più accessibili e favorire un’organizzazione moderna, efficiente e trasparente. L’innovazione tecnologica deve tradursi in benefici concreti per la comunità e contribuire allo sviluppo della città».