Frosinone – Abbandono di rifiuti ma gli incivili non hanno scuse

Frosinone – Basta farsi un giro per le nostre strade per trovarsi davanti al solito, deprimente spettacolo dei rifiuti abbandonati come è accaduto la mattina del 6 luglio 2026 in via Le Noci zona aeroporto alle coordinate 41.639133 Nord 13.294288 EST

Il decoro urbano non è un optional, è il biglietto da visita della città. E vederlo calpestato così fa male a chi Frosinone la vive e la ama davvero.

Ma parliamoci chiaramente: Noi cittadini la TARI la paghiamo, non facciamo parte di quella schiera di aziende e cittadini che hanno cumulato circa 13.000.000 di euro di debiti per non averla pagata. Pretendere, quindi, strade pulite, controlli serrati e puntualità non è un favore, è un nostro sacrosanto diritto.Gli incivili non hanno scuse. Chi abbandona i rifiuti per strada non sta solo sporcando, sta insultando tutta la comunità e svalutando la nostra terra.Servono più controlli, servono le fototrappole e servono sanzioni esemplari che facciano passare la voglia di usare le nostre vie come una discarica personale. Fare Verde Provincia di Frosinone va oltre il mero comunicato stampa ed infatti si è rivolta alle Autorità preposte a cui ha chiesto la bonifica del sito e la punizione per i colpevoli. Scavando tra i rifiuti è alta la probabilità di rintracciare chi ha abbandonato i rifiuti.

Fare Verde Città di Frosinone Fare Verde Provincia di Frosinone APS