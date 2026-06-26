FROSINONE A TEATRO: SEI SPETTACOLI ITINERANTI PER ANIMARE L’ESTATE IN CITTÀ

Sei appuntamenti, sei location diverse e un unico obiettivo: portare il teatro tra le persone, valorizzando gli spazi urbani e offrendo occasioni di incontro e condivisione.
Torna con una formula itinerante “Frosinone a Teatro”, la rassegna promossa dal Comune di Frosinone attraverso l’assessorato alla Cultura, in collaborazione con Atcl.
L’iniziativa attraverserà alcuni dei principali quartieri e luoghi della città, trasformandoli in palcoscenici a cielo aperto e proponendo spettacoli gratuiti pensati per coinvolgere cittadini di tutte le età.
«Abbiamo scelto di continuare a portare il teatro nei diversi quartieri della città per rendere la cultura sempre più vicina ai cittadini – ha dichiarato il sindaco Riccardo Mastrangeli –. Questa rassegna, come già avvenuto nella precedente edizione, rappresenta un’occasione preziosa per vivere gli spazi pubblici in modo diverso, favorendo partecipazione, socialità e condivisione. Investire nella cultura significa investire nella qualità della vita della nostra comunità e rafforzare il senso di appartenenza al territorio».
«Con “Frosinone a Teatro” vogliamo offrire un’estate ricca di emozioni e spettacoli capaci di parlare a pubblici differenti – ha evidenziato l’assessore alla Cultura Simona Geralico –. Abbiamo costruito un programma vario e coinvolgente, che unisce tradizione e intrattenimento, con l’intento di rendere il teatro un’esperienza accessibile e diffusa. Portare gli eventi nei quartieri significa valorizzare ogni parte della città e creare nuove occasioni di incontro attraverso il linguaggio universale dell’arte. Ringrazio Atcl per la collaborazione e gli artisti che contribuiranno a rendere speciale questa edizione».
IL PROGRAMMA
Sabato 4 luglio 2026 ore 21.30 – piazza dello Scalo
ME LA CANTO E ME LA SOGNO… ANCORA!
di e con Flora Canto e Salvatore Russo
distribuzione MaximoEvents di Nicolò Innocenzi produzione Enryb Spettacoli
Domenica 5 luglio 2026 ore 21.30 – Villa Comunale
SCEGLI!
Regia di Luisanna Trigiani
Sabato 11 luglio 2026 ore 21.30 – quartiere Cavoni
FLORA E LI MARITI SUA
di Toni Fornari
con Claudia Campagnola
produzione Maximo Event di Nicolò Innocenzi
Sabato 18 luglio 2026 ore 21.30 – piazza Vittorio Veneto
DONNACCE
di Gianni Clementi
con Patrizia Bellucci, Barbara Begala e Gionathan Montagna regia e musiche di Fabio Lombardi
produzione Effimera
Sabato 25 luglio 2026 ore 21.30 – piazzale Europa
CASALINGHI DISPERATI
di Cinzia Berni e Guido Polito
con Giancarlo Fares, Andrea Catarinozzi, Stefano Tomassini, Valerio Giombetti regia Giancarlo Fares
produzione La Bilancia
Sabato 1° agosto 2026 ore 21.30 – corso Lazio
POTEVA ANDARE PEGGIO
di e con I Centouno Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli
produzione Lea Production