FROSINONE A TEATRO: SEI SPETTACOLI ITINERANTI PER ANIMARE L’ESTATE IN CITTÀ

Sei appuntamenti, sei location diverse e un unico obiettivo: portare il teatro tra le persone, valorizzando gli spazi urbani e offrendo occasioni di incontro e condivisione.

Torna con una formula itinerante “Frosinone a Teatro”, la rassegna promossa dal Comune di Frosinone attraverso l’assessorato alla Cultura, in collaborazione con Atcl.

L’iniziativa attraverserà alcuni dei principali quartieri e luoghi della città, trasformandoli in palcoscenici a cielo aperto e proponendo spettacoli gratuiti pensati per coinvolgere cittadini di tutte le età.

«Abbiamo scelto di continuare a portare il teatro nei diversi quartieri della città per rendere la cultura sempre più vicina ai cittadini – ha dichiarato il sindaco Riccardo Mastrangeli –. Questa rassegna, come già avvenuto nella precedente edizione, rappresenta un’occasione preziosa per vivere gli spazi pubblici in modo diverso, favorendo partecipazione, socialità e condivisione. Investire nella cultura significa investire nella qualità della vita della nostra comunità e rafforzare il senso di appartenenza al territorio».

«Con “Frosinone a Teatro” vogliamo offrire un’estate ricca di emozioni e spettacoli capaci di parlare a pubblici differenti – ha evidenziato l’assessore alla Cultura Simona Geralico –. Abbiamo costruito un programma vario e coinvolgente, che unisce tradizione e intrattenimento, con l’intento di rendere il teatro un’esperienza accessibile e diffusa. Portare gli eventi nei quartieri significa valorizzare ogni parte della città e creare nuove occasioni di incontro attraverso il linguaggio universale dell’arte. Ringrazio Atcl per la collaborazione e gli artisti che contribuiranno a rendere speciale questa edizione».

IL PROGRAMMA

Sabato 4 luglio 2026 ore 21.30 – piazza dello Scalo

ME LA CANTO E ME LA SOGNO… ANCORA!

di e con Flora Canto e Salvatore Russo

distribuzione MaximoEvents di Nicolò Innocenzi produzione Enryb Spettacoli

Domenica 5 luglio 2026 ore 21.30 – Villa Comunale

SCEGLI!

Regia di Luisanna Trigiani

Sabato 11 luglio 2026 ore 21.30 – quartiere Cavoni

FLORA E LI MARITI SUA

di Toni Fornari

con Claudia Campagnola

produzione Maximo Event di Nicolò Innocenzi

Sabato 18 luglio 2026 ore 21.30 – piazza Vittorio Veneto

DONNACCE

di Gianni Clementi

con Patrizia Bellucci, Barbara Begala e Gionathan Montagna regia e musiche di Fabio Lombardi

produzione Effimera

Sabato 25 luglio 2026 ore 21.30 – piazzale Europa

CASALINGHI DISPERATI

di Cinzia Berni e Guido Polito

con Giancarlo Fares, Andrea Catarinozzi, Stefano Tomassini, Valerio Giombetti regia Giancarlo Fares

produzione La Bilancia

Sabato 1° agosto 2026 ore 21.30 – corso Lazio

POTEVA ANDARE PEGGIO

di e con I Centouno Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli

produzione Lea Production