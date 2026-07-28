“Frosinone a teatro”: sabato l’ultimo appuntamento

Ultimo appuntamento con la rassegna itinerante “Frosinone a Teatro”, promossa dal Sindaco Riccardo Mastrangeli e dall’Assessore alla Cultura Simona Geralico, realizzata in collaborazione con Atcl. Sabato 1° agosto alle ore 21, a corso Lazio, andrà in scena “Poteva andare peggio”, di e con I Centouno: Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli.

Per l’occasione i tre hanno curato la preparazione in maniera maniacale per creare uno spettacolo che ambisce ad essere la sintesi di tutto il loro repertorio comico: sketch storici e inediti, corti, pezzi musicali, monologhi… Insomma, una serata perfetta, se non stessimo parlando, appunto, dei “Centouno”.

Perché con loro, si sa, niente fila mai liscio come dovrebbe. Per una sfortunata serie di fraintendimenti e contrattempi, i tre saranno costretti a dover mettere più di una pezza ad una scaletta che ormai fa acqua da tutte le parti. Riusciranno a salvare la faccia sul palco, davanti a tutti? Siamo sicuri che, con l’aiuto del pubblico, riusciranno ad evitare di fare due spettacoli in uno: il primo e l’ultimo.

Ingresso libero.