Frosinone a teatro: sabato “La magichite” in scena a Selva Piana

Torna, sabato 19 luglio, “Frosinone a teatro – la città in scena”, la manifestazione itinerante organizzata dal Comune di Frosinone mediante l’assessorato alla cultura di Simona Geralico, in collaborazione con Atcl.

Sabato alle 21 a Selva Piana andrà in scena “La magichite”, con Luca Lombardo.

Magia, trasformismo, clownerie tutto in una notte!

Luca Lombardo è un artista poliedrico: mago, clown, trasformista e attore. Con una carriera internazionale che lo ha portato ad esibirsi in 14 Paesi, è spesso ospite di trasmissioni televisive in Italia e all’estero.

Il suo spettacolo estivo “La Magichite” è un concentrato di talento e carisma, pensato per incantare e far sognare grandi e piccoli. Interattivo e coinvolgente, lo show è adatto a tutta la famiglia. Tra gag esilaranti e momenti di pura magia visiva, Luca sfodererà tutte le sue doti di showman. L’eleganza dello spettacolo si rifletterà anche nei 5 sorprendenti cambi d’abito rapidi, che aggiungeranno ritmo e spettacolarità a un’ora di pura meraviglia.

“Nuovo appuntamento con Frosinone a teatro – la città in scena, una rassegna che unisce qualità artistica e valorizzazione degli spazi pubblici della nostra città – ha dichiarato l’assessore alla cultura Simona Geralico – Con Luca Lombardo, ci prepariamo a vivere un’altra serata speciale, all’insegna di risate, stupore e poesia in un perfetto equilibrio di emozioni”.

Ingresso libero. Infoline: 0775/1893548.