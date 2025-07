Frosinone a teatro: sabato alla Villa comunale il “Sogno” di Shakespeare

Dopo l’esordio di grande successo con lo spettacolo di Stefano Masciarelli, torna, sabato 12 luglio, “Frosinone a teatro – la città in scena”, la manifestazione organizzata dal Comune di Frosinone mediante l’assessorato alla cultura di Simona Geralico, in collaborazione con Atcl.

“Sogno di una notte di mezza estate”, capolavoro di William Shakespeare, adattato e diretto da Simone Ignagni, con i costumi di Caterina Simeoli, verrà portato in scena da La Compagnia dei Perdenti alle 21, alla Villa Comunale.

“Nuovo appuntamento con Frosinone a teatro – la città in scena, una rassegna che unisce qualità artistica e valorizzazione degli spazi pubblici della nostra città – ha dichiarato l’assessore alla cultura Simona Geralico – Dopo l’entusiasmo suscitato dal debutto, ci prepariamo a vivere un’altra serata speciale, all’insegna della cultura e della condivisione. Portare in scena Shakespeare nella suggestiva cornice della Villa Comunale significa rendere il teatro accessibile a tutti, rafforzando il legame tra arte e territorio”.

“Il ‘Sogno’ è una commedia immortale, forse la più amata in assoluto di Shakespeare, che ha segnato qualsiasi appassionato di teatro – si legge nelle note di regia di Simone Ignagni – L’adattamento integrale è stato condotto nel massimo rispetto delle dinamiche shakespeariane, esaltando tutte le tematiche principali della commedia: la centralità del sentimento amoroso, le dinamiche uomo-donna e i conflitti di genere, la forza enigmatica del sogno e il potere assoluto dell’immaginazione, il sopraffino gioco drammaturgico del ‘teatro nel teatro’ e, per finire, un avanguardistico messaggio d’amore e di rispetto per la natura”. Ingresso libero. Infoline: 0775/1893548.

