“Frosinone a Teatro”: sabato 25 luglio in scena “Casalinghi disperati”

Prosegue il cartellone di “Frosinone a Teatro” con il quinto appuntamento della rassegna. Sabato 25 luglio 2026 alle ore 21, in piazzale Europa, andrà in scena “Casalinghi disperati”. Con Giancarlo Fares, Andrea Catarinozzi, Stefano Tomassini, Valerio Giombetti.

Tre uomini, separati e piuttosto al verde, dividono un appartamento districandosi tra faccende domestiche, spese al supermercato e una difficile convivenza. I tre casalinghi disperati potrebbero anche riuscire a trovare un equilibrio, se non fosse per il rapporto con le rispettive ex mogli che comunque continua a condizionare le loro vite. L’arrivo di un ospite leggermente instabile in questo precario equilibrio determinerà le condizioni per una serie di divertentissime situazioni. Il tutto condito da un finale a sorpresa…

La rassegna itinerante, promossa dal Sindaco Riccardo Mastrangeli e dall’Assessore alla Cultura Simona Geralico, realizzata in collaborazione con Atcl, nel corso dei sei appuntamenti in cartellone sta facendo tappa nei diversi quartieri della città, trasformandoli in palcoscenici a cielo aperto con spettacoli gratuiti pensati per coinvolgere cittadini di tutte le età.

Ingresso libero.