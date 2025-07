Frosinone a teatro: mercoledì la chiusura con Emanuela Aureli

Si concluderà, mercoledì 30 luglio, “Frosinone a teatro – la città in scena”, la manifestazione itinerante organizzata dal Comune di Frosinone mediante l’assessorato alla cultura di Simona Geralico, in collaborazione con Atcl. Mercoledì alle 21 nel quartiere Cavoni andrà in scena “Mamma ho perso l’Aureli!”, one woman show in cui Emanuela Aureli si divertirà a mettere in scena i suoi personaggi con i quali negli anni si è fatta conoscere al grande pubblico. Con brillante ironia, trasformerà ogni racconto – gli inizi artistici o la gioia di essere diventata mamma – in un’occasione di divertimento, entusiasmando il pubblico.

“Con Frosinone a teatro – ha dichiarato l’assessore Geralico – abbiamo voluto portare lo spettacolo direttamente nei quartieri, per rendere la cultura un’occasione di incontro e condivisione aperta a tutti. La partecipazione calorosa dei cittadini ha confermato quanto sia importante investire in iniziative di notevole qualità artistica, pensate per far divertire, sorridere e anche riflettere. La chiusura con Emanuela Aureli sarà una serata speciale, all’insegna del talento e della comicità”.

Ingresso libero. Infoline: 0775/1893548.