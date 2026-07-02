“FROSINONE A TEATRO” ALZA IL SIPARIO CON FLORA CANTO E LUISANNA TRIGIANI, DUE SERATE DI GRANDI EMOZIONI E SPETTACOLO

Sei appuntamenti, sei location diverse e un unico obiettivo: portare il teatro tra le persone, valorizzando i quartieri e offrendo occasioni di incontro e condivisione. Torna con una formula itinerante “Frosinone a Teatro”, la rassegna promossa dal Comune di Frosinone attraverso l’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Atcl.L’iniziativa, voluta dal sindaco Riccardo Mastrangeli e dall’assessore Simona Geralico, attraverserà i quartieri della città, trasformandoli in palcoscenici a cielo aperto e proponendo spettacoli gratuiti pensati per coinvolgere cittadini di tutte le età.Il sipario si alzerà venerdì 4 luglio, alle ore 21, nella piazza del quartiere Scalo, con “Me la canto e me la sogno… Ancora!“, spettacolo che vedrà protagonista Flora Canto. Brillante e poliedrica cantante, l’attrice e conduttrice televisiva romana porterà in scena uno show musicale che prende forma dalla sua intraprendenza e dalla sua versatilità artistica.Prendendo spunto dalla quotidianità e dai trend social del momento, l’artista racconterà con ironia, attraverso monologhi, gag, personaggi esilaranti e canzoni, uno spaccato quanto mai contemporaneo della nostra società. Uno spettacolo divertente e autentico che ripercorrerà il sogno di una bambina desiderosa di calcare i grandi palcoscenici fino ad arrivare alle porte del successo, coinvolgendo il pubblico tra musica, comicità e momenti di riflessione.“Scegli! Storie di scelte. Storie di vita”, lo spettacolo di Luisanna Trigiani, andrà invece in scena il 5 luglio, sempre alle 21, alla Villa Comunale di Frosinone. Attraverso racconti, emozioni e momenti di intensa partecipazione, lo spettacolo metterà al centro le esperienze di vita e il coraggio di scegliere, anche nei momenti più difficili. Con uno stile coinvolgente e autentico, Luisanna Trigiani accompagna gli spettatori in un viaggio tra storie vere, sentimenti e speranze.Con “Frosinone a Teatro” il Comune conferma il proprio impegno nel promuovere una cultura diffusa e accessibile, capace di animare piazze e quartieri trasformandoli in luoghi di incontro, partecipazione e condivisione durante l’estate.

Ingresso gratuito