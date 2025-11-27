Frosinone, a Palazzo Munari la personale di Cesare Pigliacelli

La Città di Frosinone è lieta di presentare INTERIOR/EXTERIOR, mostra personale dell’artista Cesare Pigliacelli, a cura di Marcello Carlino. Dopo Roma, Anagni e Pesaro, la mostra sarà inaugurata nella sede comunale di Palazzo Munari sabato 29 novembre alle ore 17 e sarà visitabile fino al 14 dicembre 2025.
Con INTERIOR/EXTERIOR, Cesare Pigliacelli espone la sua produzione più recente, un corpus di opere che indaga la relazione dialettica tra interiorità ed esteriorità: da un lato l’Interior, spazio della memoria, della riflessione, del dubbio; dall’altro l’Exterior, luogo della superficie, dell’apparenza, della seduzione visiva imposta dalla società dell’immagine.
Dichiara il Sindaco Riccardo Mastrangeli: “Nel percorso proposto da Pigliacelli si avverte una tensione profonda tra interiorità ed esteriorità, tra il mondo intimo dell’uomo e la dimensione collettiva della società contemporanea. Le sue opere, dense di significato e di precisione tecnica, ci invitano a guardare oltre la superficie delle immagini, per riscoprire il valore della memoria, della consapevolezza e della speranza.
La Città di Frosinone è orgogliosa di ospitare un artista che, affermatosi in ambito professionale come pubblicitario, ha mantenuto vivo il legame con la pittura e con la ricerca estetica, trasformando la propria esperienza in un atto di indagine critica e di impegno civile”.
“La mostra “INTERIOR/EXTERIOR” di Cesare Pigliacelli conferma il ruolo del capoluogo come promotore di dialogo tra arte e comunità – ha dichiarato l’assessore alla cultura Simona Geralico – L’Amministrazione comunale rinnova così il proprio impegno nel promuovere la cultura come strumento di crescita, riflessione e condivisione, valorizzando artisti capaci di interpretare con sensibilità e profondità il nostro tempo”.
“Anche grazie alla mostra “INTERIOR/EXTERIOR”, la nostra città riafferma la centralità di Palazzo Munari, nel cuore del centro storico, come luogo di incontro tra memoria e contemporaneità – ha dichiarato l’assessore al centro storico Rossella Testa – La creatività di Cesare Pigliacelli contribuisce a rendere ancora più suggestivo questo spazio, unendo la storia della città alla vitalità dei suoi eventi”.
Per l’occasione verrà presentata un’opera inedita, una potente allegoria del nostro tempo.
Orari apertura: dal lunedì al venerdì 9-13; lunedì e mercoledì anche 15-17. Sabato e domenica: 10-18; lunedì 8 dicembre: 10-18; domenica 14 dicembre: 10-13. Info: cesare@studiopigliacelli.com; 335 843 1857.
