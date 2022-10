Frosinone, a Palazzo Munari Il tempo della psicologia

Il primo appuntamento con “Il tempo della psicologia”, inizialmente previsto presso la Casa della cultura, si terrà nell’aula consiliare del Comune di Frosinone (via Plebiscito, 1) oggi, martedì 18 ottobre, alle 18 con Luisa Mattia. L’autrice di “Cosa saremo poi” e “Non perdermi non perderti” a Palazzo Munari parlerà di bullismo e cyber bullismo.

Dipendenza affettiva, bullismo e cyberbullismo, coming out sono, infatti, i temi al centro della manifestazione dal titolo “Il tempo della psicologia”, patrocinata dal Comune di Frosinone in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi, che vedrà protagonista, insieme agli Assessorati alle politiche Giovanili (coordinato da Alessandra Sardellitti) e alla Cultura (coordinato da Simona Geralico), il Consiglio dei Giovani di Frosinone. L’iniziativa prevede tre incontri con altrettanti autori molto amati dai ragazzi. Mercoledì 26 ottobre, sempre alle 18, Luca Trapanese, con “Le avventure del Sottosotto”, affronterà il coming out, mentre lunedì 31 ottobre sarà la volta di Ameya Gabriella Canovi che, con “Di troppo amore”, toccherà il tema della dipendenza affettiva.

