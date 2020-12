Frosinone: ”A Natale regala un Sorriso”, al via la raccolta giocattoli di Gioventù Nazionale e Fratelli d’Italia

”A Natale regala un Sorriso”, è questo lo slogan dell’iniziativa di solidarietà promossa da Gioventù Nazionale e Fratelli d’Italia a Frosinone.

“Il programma della nostra iniziativa – spiega Fernando Incitti, promotore dell’iniziativa e presidente di Gioventù Nazionale e membro del direttivo di Fdi – consiste in una raccolta di giocattoli nuovi o in buono stato, da devolvere ai bambini appartenenti alle tante famiglie italiane che versano in condizioni di forte disagio economico e sociale. L’azione mira a promuovere nella comunità frusinate il senso della cooperazione, della beneficenza diretta e dell’appartenenza, che spesso in questi periodi viene meno a causa del dilagare del consumismo più sfrenato, adesso targato dalle catene online, e che in una crisi senza precedenti come questa dovuta al Covid, assume un valore ancor più significativo”, ha aggiunto Incitti, che organizza l’iniziativa per il settimo anno consecutivo.

“Sarà possibile donare i giocattoli – prosegue Incitti, nel comunicato congiunto con il portavoce cittadino Giuseppe Vittigli, e i membri del direttivo Gianluca Colella, Simona Geralico, Paolo Gabrielli, Alessandro Di Sora, Ornella Quatrini e Sergio Arduini – nella nostra sede sita in via Firenze 26 a Frosinone, il mercoledì e il venerdì dalle ore 18 alle 20”.

”I doni saranno devoluti durante le feste. L’obiettivo – continua Incitti insieme ad Alessandra Vona e Manuela Cimaroli, membri del direttivo cittadino di Gioventù Nazionale – è quello di far sì che anche i meno fortunati possano, con un piccolo gesto, trascorrere delle festività all’insegna della tranquillità e della gioia. Invitiamo tutta la cittadinanza a prendere parte alla nostra iniziativa, basta davvero poco per rendere luminoso e speciale il Natale di bambini e genitori in difficoltà”.

”Questa iniziativa va di pari passo con le raccolte alimentari che da anni insieme al mio gruppo promuoviamo costantemente per aiutare gli italiani – conclude Fernando Incitti – in questo momento storico dove gli immigrati clandestini sembrano avere la precedenza per questo governo targato PD e M5S”.

