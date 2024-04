Frosinone, a maggio il bis di Alberto Farina al teatro Vittoria

Aggiunta una seconda data per lo spettacolo “Non è colpa mia se sono così” di Alberto Farina, patrocinato dal Comune di Frosinone, mediante gli assessorati al centro storico di Rossella Testa e alla cultura di Simona Geralico. A grande richiesta, dopo il “tutto esaurito” della data di aprile, il comico romano si esibirà nuovamente al Teatro comunale Vittoria il 18 maggio alle 21. Con la sua aria stralunata, Alberto Farina racconterà aneddoti più o meno verosimili della sua incredibile famiglia e della sua anomala vita di coppia: dall’infanzia passata tra le ripetizioni di pongo in un malfamato quartiere di periferia, all’impiego presso un call center dal quale è stato licenziato perché parlava troppo al telefono, al carnevale e ai suoi costumi fino a parlare dei suoi parenti. Una serata davvero da non perdere. La regia è di Daniele Ceva e lo spettacolo è scritto da Daniele Ceva e dallo stesso Alberto Farina. L’evento è organizzato da Pa.Lor editore. Biglietti in vendita su ciaotickets.com