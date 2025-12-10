Frosinone, a gennaio al via la stagione teatrale al Vittoria

Il Comune di Frosinone e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, propongono, per la stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Vittoria, otto spettacoli in abbonamento.

“Il sipario si alza, anche quest’anno, sulla stagione di prosa che si terrà nuovamente negli spazi del rinnovato teatro comunale Vittoria, per farci vivere tutta la magia e le emozioni dell’arte scenica – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Tanti gli appuntamenti in cartellone da gennaio a maggio con alcuni degli artisti più celebri e apprezzati del panorama nazionale, che condurranno gli spettatori in un viaggio alla scoperta di pièces che faranno riflettere, ridere e sorridere. Dal 2013, del resto, la programmazione allestita dall’Amministrazione comunale ha portato nel nostro Capoluogo gli interpreti e i registi italiani più importanti, suscitando una partecipazione calorosa e appassionata da parte degli amanti dello spettacolo dal vivo provenienti da tutta la Regione. Il Comune di Frosinone crede, fermamente, che l’investimento sulla cultura crei valore aggiunto, come moltiplicatore di energie sane per l’intera società e di promozione del territorio, e costituisca un elemento di identità, di crescita e di coesione sociale da promuovere soprattutto tra i giovani e nelle famiglie”.

“Anche quest’anno, con il prezioso supporto dell’Atcl, abbiamo costruito una stagione che unisce tradizione e contemporaneità, proponendo titoli capaci di parlare a pubblici diversi: grandi classici, produzioni di impegno civile, monologhi intensi, spettacoli capaci di parlare alla società di oggi. L’obiettivo è offrire un cartellone che rispecchi la ricchezza del teatro italiano e la pluralità dei suoi linguaggi, senza rinunciare alla qualità artistica – ha dichiarato l’assessore alla cultura Simona Geralico – Il Teatro Vittoria continua ad essere un luogo vivo, aperto, capace di accogliere e di avvicinare soprattutto i più giovani al teatro, uno dei pilastri della nostra identità culturale, capace di farci emozionare e sognare, oltre che di rafforzare il legame con la comunità”.

“La nuova stagione del Teatro Vittoria rappresenta un valore aggiunto per il nostro centro storico, che continua a rafforzarsi come luogo dinamico e accogliente per cittadini e visitatori – ha dichiarato l’assessore al centro storico Rossella Testa – Eventi di questa fattura contribuiscono a rendere l’area viva durante tutto l’anno, favorendo la presenza di persone e sostenendo le attività che operano quotidianamente nella parte alta della città. Stiamo lavorando per migliorare sempre di più i servizi e la fruibilità degli spazi, così da trasformare ogni appuntamento in un’esperienza piacevole e completa per chi sceglie di trascorrere il proprio tempo nel cuore della città. Invito tutti a partecipare alla nuova, coinvolgente stagione teatrale, un’ulteriore occasione per vivere e condividere emozioni nel nostro centro storico”.

“Per la stagione 2025/2026 il Comune di Frosinone e ATCL presentano un cartellone pensato per coinvolgere, sorprendere e offrire al pubblico una vasta gamma di emozioni. Abbiamo immaginato il Teatro Vittoria come un crocevia di storie, un luogo in cui le idee prendono forma e dialogano con la città. Quest’anno la scena si popola di artisti affermati e di talenti in crescita, di linguaggi che si contaminano e si rinnovano, di narrazioni che parlano al cuore e all’immaginazione. Ogni spettacolo è un invito ad attraversare mondi differenti, a lasciarsi interrogare e a condividere delle esperienze irripetibili. Al pubblico rivolgiamo il nostro invito più sincero: il Teatro Vittoria vi aspetta!” hanno dichiarato l’amministratore delegato di ATCL, Luca Fornari e la direttrice artistica di ATCL, Isabella Di Cola.

Ad aprire la stagione, sabato 17 gennaio alle ore 21.00, A.M.O.R.I. & A.M.O.R.E. di David Conati, con Matilde Brandi e Francesco Branchetti e con Isabella Giannone, regia di Francesco Branchetti. L’amore, sì, certo, ma non sempre l’amore platonico, idilliaco, poetico, illusorio. No, qui si parla di quel groviglio complesso di sentimenti e situazioni che ci fanno perdere la testa, ma che in sostanza si potrebbe ricondurre a una serie di reazioni chimiche determinate dai ferormoni. Coloro che si sono presi la briga di analizzare scientificamente la “costruzione di un amore” hanno stabilito che questo percorso ha cinque fasi. In questo percorso alla scoperta delle ardimentose manovre dell’amore, in modo ironico, assisteremo ad una serie di quadri che ripercorrono tutte le epoche arrivando ai giorni nostri. Un viaggio tra le schermaglie amorose di epoche e stili teatrali diverse che ci farà immedesimare nell’evoluzione del gioco delle relazioni nel quale ci possiamo riconoscere tutti.

Sabato 31 gennaio alle ore 21.00, Il Berretto a Sonagli, di Luigi Pirandello, con Irma Ciaramella, Ivano Falco, Gino Auriuso, Marina Zanchi, Ottavia Orticello, Gioele Rotini, regia di Gino Auriuso. ‘A birritta cu ‘i ciancianeddi è il titolo originale dell’opera che Luigi Pirandello scrisse nel 1916 in dialetto catanese e che poi trasformò in italiano nel 1918 con il nome de Il berretto a sonagli e che riprende le tematiche delle due novelle La verità (1912) e Certi obblighi (1912). Questo testo, considerato uno dei capolavori del grande drammaturgo siciliano, tratta la vicenda di una donna, Beatrice Fiorica, la quale viene a sapere che il marito la tradisce con la moglie di Ciampa, scrivano del cavalier Fiorica, e che decide di farsi aiutare dal delegato Spanò per sorprendere in flagrante i due amanti. Così Beatrice Fiorica, offesa, decide di allontanare Ciampa mandandolo a Palermo per sbrigare certe commissioni per far scoppiare lo scandalo poco dopo; ma la soddisfazione di Beatrice ha breve durata poiché dal verbale risultano solo elementi negativi e non vi è alcuna prova di adulterio. Nonostante tutto, Ciampa, che si ipotizza fosse a conoscenza della relazione tra i due, in città viene tacciato come “becco” e dunque non gli resterebbe altro da fare che uccidere i due amanti; ma la soluzione che egli propone è un’altra: che la signora Fiorica si faccia credere pazza e venga internata. Così cerca di convincerla, giacché solo in questo modo il suo onore e quello del marito potranno essere salvi.

Venerdì 20 febbraio alle ore 21.00, Genitori vs Figli – Don’t worry, stay Chill, con Federico Perrotta e Valentina Olla e con Maria Teresa Pascale, Miloud Mourad Benamara, Sofia Graiani e Luca La Ginestra, scritto e diretto da Antonio Pisu. Con un deciso “io quitto” il figlio diciannovenne, stanco di sentirsi incompreso, decide di andarsene di casa. La famiglia, disperata, si lancerà in una frenetica corsa per farlo restare. In una serie di divertenti e rocamboleschi eventi scopriranno che l’amore autentico nasce dall’accettare le proprie fragilità e andare oltre le apparenze.

Domenica 1° marzo alle ore 18.00, Made in Italy, testo di David Norisco, regia di Francesco Branchetti, con Barbara De Rossi, Simona Bettoni, Ilaria Giorgi, Samanta Chieffallo. Se il Gran Tour del 700/800 portava nella nostra penisola turbe di poeti, musicisti, scrittori e nobili dell’Europa, presi da una fervida emozione culturale, vogliamo oggi percorrere con curiosa determinazione alcune regioni della nostra Italia con un volo planare all’insegna di una curiosa rivisitazione per approfondire e non dimenticare luoghi, monumenti e musica che sono pure il bagaglio che ci ha fatto crescere. Se si corre a Dubai, a New York o Calcutta per stordirci nel rumore, nelle visioni di grattacieli svettanti, torniamo un attimo tra noi e il viaggio non avrà mai fine perché conoscere è volare oltre la soglia fisica consentita.

Sabato 14 marzo alle ore 21.00, Piccole Donne non devono morire di e con Francesca Pica e Maria Scorza, regia di Francesca Pica e Maria Scorza. Sud Italia. Oggi. Due sorelle, Margherita e Pina, sono in un cimitero per la riesumazione della sorella Bettina. Margherita è la maggiore, felicemente sposata con Giovanni, completamente assorbita dalla vita familiare. Pina, la secondogenita, scrittrice, ha pubblicato un romanzo di successo, ma le opere successive non sono all’altezza. Le due sorelle attendono Emilia, la piccola di casa, che è in ritardo. Il cimitero, luogo dell’attesa, diventa un contenitore di ricordi, confessioni, discussioni, verità. Ispirato ai romanzi Piccole donne e Piccole donne crescono di Louisa May Alcott, è un viaggio a ritroso delle piccole donne, ora quarantenni, che ricordando, riflettono su cosa le ha fatte diventare le donne che sono, su cosa hanno ancora bisogno di dire e di fare per sentirsi libere.

Domenica 29 marzo alle ore 18.00, Brigitte Bardot – Scandalo e Solitudine di P. Bellucci, F. Lombardi e F. Catalano, con Patrizia Bellucci, regia e musica di Fabio Lombardi. Un soffuso moltiplicarsi di veli s’apre sulla camera della diva che in Europa ha più d’ogni altra segnato la rivoluzione sessuale. Che più d’ogni altra, anche attraverso errori e ingenuità, ha spalancato la porta dell’emancipazione femminile. Superata la soglia della maturità e della coscienza, allontanatasi dai riflettori ma sempre pronta a far ascoltare le proprie opinioni, circondata dagli amati animali, BB ci svela emozioni ed errori, vittorie e sconfitte, delusioni e amori, passioni deflagranti e dolori repressi, e ci racconta come il successo, molto spesso, sia sinonimo di solitudine. Questo monologo è un modo per far i conti coi cambiamenti del costume in Europa, ma anche con l’idea che ognuno di noi ha di libertà.

Sabato 18 aprile alle ore 21.00, El Fùtbol, testo di Gianvito Pulzone, regia di Francesco Branchetti, con Ettore Bassi, Gianvito Pulzone, Oscar Bellomo. Uno spettacolo dedicato allo spirito del calcio. Ettore Bassi interpreta un uomo dalla passione calcistica più pura, ed evoca alcuni tra i più grandi calciatori della storia del calcio mondiale, uomini che hanno fatto sognare e hanno dato coraggio a migliaia di persone con la loro generosità, il loro coraggio. Oggi vengono i brividi a ricordare le magie delle loro imprese: racconti, ricordi di ieri e di oggi, rievocano il mondo che gira intorno al calcio e che è una metafora a volte dolorosa e a volte esaltante della nostra vita e della nostra società. Una storia dai tratti epici, piena di poesia, in cui l’attenta regia di Francesco Branchetti restituisce al testo la capacità di evocare lo spirito del calcio, lo spirito del gioco in sé attraverso atmosfere fascinose, colori, luci, suoni.

Infine, a chiudere la stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Vittoria, sabato 9 maggio alle ore 21.00, Meglio di Niente, di e con Daniele Graziani e Lucio Dal Maso, regia di Daniele Graziani e Lucio Dal Maso. Dopo Anche meno tornano I Carta Bianca con uno spettacolo che incarna alla perfezione il momento storico che stiamo vivendo: Meglio di niente. In questo lavoro i due portano sul palco un viaggio dentro le piccole e grandi mancanze della vita quotidiana, trasformandole in carburante per la risata. Viviamo in un mondo in cui siamo sempre alla ricerca di qualcosa: più tempo, più denaro, più successo, più attenzioni. Eppure, spesso ci ritroviamo con molto meno di quanto desideriamo. È proprio in quel divario, tra l’aspettativa e la realtà, che i Carta Bianca inseriscono la loro comicità: leggera, spiazzante, a tratti surreale, ma sempre diretta e universale. Lo spettacolo si sviluppa come un susseguirsi di quadri comici, in cui i due si divertono a ribaltare situazioni comuni: l’attesa infinita al telefono con la segreteria automatica, le promesse mai mantenute di politici e pubblicità, gli imbarazzi dei rapporti umani, persino le “tragedie” teatrali e quelle storiche. Ogni mancanza, ogni piccola frustrazione diventa il punto di partenza per una gag, un dialogo paradossale, un crescendo di comicità. Con il loro stile fatto di tempi perfetti, improvvisazioni calibrate e un continuo gioco di botta e risposta, i Carta Bianca riescono a trasformare la precarietà e le contraddizioni del presente in un grande motore di divertimento. Perché, se è vero che spesso non abbiamo tutto quello che vorremmo, è altrettanto vero che una risata al momento giusto vale più di “molto”. Meglio di niente è quindi uno spettacolo che non racconta solo la mancanza, ma celebra l’arte dell’accontentarsi e la capacità di trovare comicità anche nel vuoto. Un invito a ridere delle nostre insoddisfazioni quotidiane, a scoprire che persino i momenti “minori” hanno un valore, e che alla fine, come dicono i due protagonisti, se dalla vita non si può avere tutto, va bene lo stesso, perché ridere è sempre meglio di niente.

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Abbonamento platea

Tariffa unica € 110

Abbonamento galleria

Tariffa unica € 80

Vendita abbonamenti:

sabato 13 dicembre ore 15.00/17.00

mercoledì 17 dicembre ore 17.30/19.00

sabato 20 dicembre ore 15.00/17.00

domenica 21 dicembre ore 10.00/12.00

martedì 23 dicembre ore 17.30/19.00

mercoledì 7 gennaio ore 17.30/19.00

venerdì 9 gennaio ore 17.30/19.00

Biglietti platea

Biglietto intero € 18

Biglietto ridotto € 15

Biglietti galleria

Biglietto intero € 15

Biglietto ridotto € 13

Biglietti online: dal 12 gennaio su ciaotickets

Biglietti presso il botteghino:

il giorno dell’evento a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo

TEATRO VITTORIA

Via Giovanni Amendola, 3

03100 Frosinone FR

biglietterie@paloreventi.it

348/1813715