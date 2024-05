Frosinone – I vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono intervenuti alle ore 22:30 di ieri per un incendio presso il magazzino “Orizzonte” di Ferentino in via Casilina 77.

L’incendio ha coinvolto il magazzino esterno.

Sul posto oltre la prima partenza 1A del Comando di Frosinone, 2 ABP (autobotti) per il rifornimento di acqua.

I vigili del fuoco di Frosinone stanno procedendo alla bonifica dell’incendio e messa in sicurezza del locale.