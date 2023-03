Frosinone, 8 marzo: incontro-dibattito a Palazzo Munari

“Il ruolo delle donne nella società di oggi e di domani”: sarà questo il tema dell’incontro-dibattito voluto dal Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna dell’8 marzo.

L’iniziativa si terrà mercoledì alle 10.30 nell’aula consiliare del Palazzo comunale di via Plebiscito e vedrà la partecipazione di illustri esponenti del mondo accademico, delle associazioni, delle istituzioni e del mondo delle professioni.

L’incontro sarà moderato da Maria Rita Grieco, vice direttore del TG2; parteciperanno Alessandra Atorino, presidente Confagricoltura donna; Patrizia D’Agostini, vice presidente terziario Confcommercio; Alessandra Di Legge, specialista giuridico per la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Miriam Diurni, Presidente Unindustria; Adelina Eramo, presidente Cia; Simona Maffei, vice questore Polizia di Stato; Teresa Mascolo, direttore della casa circondariale; Patrizia Palombo, presidente associazione Telefono Rosa; Loredana Rea, direttore dell’Accademia di Belle Arti; Alessandra Rilievi, comandante provinciale Vigili del Fuoco.

L’incontro-dibattito sarà trasmesso anche in collegamento streaming e diretta sui canali istituzionali del Comune di Frosinone.

“L’8 marzo – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – costituisce un’occasione preziosa per riflettere sul ruolo delle donne, evidenziando sia i progressi compiuti, sia le criticità, ampliando il dibattito, inoltre, fino a includere le prospettive future riguardanti i diversi aspetti della condizione femminile. Le donne, da sempre, sono infatti i primi motori del cambiamento, perché più propense a cogliere e a farsi interprete dei valori universali della coesione, dell’inclusione, della solidarietà. Sono proprio questi i valori che devono permeare l’intera comunità affinché si combattano e si eliminino, alla radice, disparità economiche, stereotipi, discriminazioni e violenze. È importante – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – educare al rispetto, promuovendo l’autonomia, l’autodeterminazione e la valorizzazione delle competenze di ognuna,con il coinvolgimento attivo di uomini e donne, uniti, per costruire una società migliore per tutti”.

