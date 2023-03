Frosinone – 8 marzo, giornata della donna alla Villa Comunale

In occasione dell’8 marzo, il Comune di Frosinone presenta La giornata della Donna alla Villa Comunale, a cura di Elena Sevi e Martina Bocconi.L’iniziativa, voluta dal Sindaco Riccardo Mastrangeli con l’assessore alla cultura Simona Geralico prevede, alle 16.30 di mercoledì 8 marzo, la presentazione del romanzo “Neravorio” di Marika Campeti, con Sonia Sirizzotti e Stefano Testa. Alle 17.30 è in programma l’intervento musicale “Girl in Music”, con la partecipazione delle allieve del Liceo Musicale Bragaglia e del “Giardino delle Note”, con la direzione artistica di Katia Sacchetti. Alle 18 si terrà l’inaugurazione della mostra “La primavera delle ragazze nell’arte” del liceo artistico Bragaglia e dell’Accademia di belle arti di Frosinone. Interverranno: centro antiviolenza Fammi Rinascere; spazio ascolto Osa; centro antiviolenza Mai Più Ferite; Nuove Opportunità a sostegno delle donne vittime di violenza. Appuntamento dalle 16.30 alla Villa Comunale di Frosinone. L’evento è realizzato nell’ambito della rassegna di arte visiva contemporanea con il patrocinio di Regione Lazio e Provincia di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA

