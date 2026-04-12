Frosinone: 8 marescialli allievi al terzo periodo di formazione nelle stazioni Carabinieri

Nelle scorse settimane, il territorio della provincia di Frosinone ha dato il benvenuto a otto nuovi Marescialli Allievi dell’Arma dei Carabinieri. I giovani militari, provenienti dalla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, sono giunti in Ciociaria per svolgere il loro terzo ed ultimo periodo di formazione pratica, una fase cruciale dell’ultimo anno di corso che alterna il servizio attivo sul campo all’attività universitaria in modalità on-line. L’arrivo di questa nuova aliquota di personale si pone in ideale avvicendamento con altrettanti Marescialli Allievi i quali hanno svolto in Ciociaria il loro primo periodo di formazione tra la metà di settembre e novembre 2025 e, successivamente il secondo periodo di formazione tra dicembre e la metà di marzo u.s..

Nella mattinata, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, Colonnello Gabriele Mattioli, ha ricevuto ufficialmente i nuovi giunti. Nel corso dell’incontro, il Comandante ha rivolto loro un saluto di benvenuto, esortandoli a operare con il massimo impegno e un profondo senso di responsabilità. Il Colonnello ha sottolineato la delicatezza dell’incarico che andranno a ricoprire, richiamando l’importanza di un’adesione convinta ai valori tradizionali dell’Arma – quali lo spirito di sacrificio e l’abnegazione – che da oltre due secoli rappresentano il fondamento del servizio quotidiano a tutela della sicurezza dei cittadini.

Il percorso formativo, denominato “Training on the job”, permette ai futuri Marescialli di diversificare le proprie esperienze operative e di abituarsi ad operare in contesti sociali molto differenti tra loro. Dopo aver prestato servizio nelle stazioni del Sud Italia (nelle province di Avellino, Cosenza, Agrigento, Bari, Napoli, Salerno, Lecce e Caserta), i Marescialli avranno ora modo di confrontarsi con le specificità del territorio ciociaro, perfezionando le proprie competenze prima dell’impiego definitivo presso una delle Stazioni sul territorio nazionale.

La presenza di questi otto giovani militari (cinque uomini e tre donne) presso le locali Stazioni non rappresenta solo un’importante tappa formativa professionale, ma costituisce un valore aggiunto per la collettività. Le comunità locali potranno infatti beneficiare del loro entusiasmo e della loro motivazione, rafforzando ulteriormente il legame di fiducia tra l’Arma e la popolazione.

I neo Marescialli sono già operativi presso i Comandi Stazione di:

Ripi

Cassino

Casalvieri

Alatri

Arce

Roccasecca

Pofi

Fiuggi

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri volto a formare comandanti pronti a rispondere alle reali necessità del territorio, garantendo una presenza costante e una vicinanza concreta ai cittadini.