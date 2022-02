Un’altra tragedia ha colpito la Ciociaria oggi, questa volta a Frosinone in via Adige,dove purtroppo un uomo di circa 60 anni è morto, dalle prime informazioni sembra che abbia compiuto un gesto insano sparandosi con una pistola.Sul posto oltre i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, i Carabinieri e il magistrato di turno.

foto archivio