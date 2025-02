Frosinone – 51enne arrestato dai Carabinieri per evasione, resistenza e lesioni a P.U.

Nella serata di giovedì, le attività di controllo del territorio dell’Arma dei Carabinieri nel comune capoluogo hanno consentito di trarre in arresto un soggetto, in flagranza di reato, per i reati di evasione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.Nel corso della sera, una pattuglia della stazione carabinieri di Frosinone riceveva la segnalazione di un soggetto non identificato che, coinvolto in un sinistro stradale avvenuto in Via Madrid, si dava alla fuga all’arrivo della locale Polizia Municipale, abbandonando il proprio veicolo.I militari quindi si ponevano subito alla ricerca del soggetto fuggito, rintracciandolo poco dopo e riconoscendolo immediatamente quale persona sottoposta agli arresti domiciliari; quest’ultimo, vistosi scoperto, aggrediva gli operanti che comunque riuscivano a bloccarlo e ammanettarlo, traendolo nuovamente in arresto e conducendolo presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.E’ obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata ingiudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli.

