Frosinone, “5 Sì per un’Italia più equa”: lunedì l’iniziativa promossa dalla Cgil. Interviene Sara Battisti

Un’occasione per discutere di lavoro, diritti e cittadinanza. Lunedì 5 maggio, alle ore 17.30, presso la Villa Comunale di Frosinone, si terrà l’iniziativa “5 Sì per un’Italia più equa”, appuntamento pubblico a sostegno dei referendum promossi dalla Cgil. L’obiettivo: sensibilizzare i cittadini su temi cruciali come la stabilità e la dignità del lavoro, la sicurezza sui luoghi di impiego e il riconoscimento dei diritti sociali e civili, tra cui quello alla cittadinanza.

L’iniziativa rientra nel calendario delle mobilitazioni territoriali avviate in tutta Italia dal sindacato, con il sostegno di forze politiche e civiche impegnate nella tutela dei lavoratori e nella promozione dell’inclusione.

Ad aprire l’incontro sarà la consigliera regionale del Lazio, Sara Battisti, affiancata da Giuseppe Massafra, segretario generale della Cgil Frosinone-Latina. Tra gli interventi in programma anche quello dell’onorevole Claudio Mancini (PD) e di Natale Di Cola, segretario generale della Cgil Lazio.

“Il referendum rappresenta un’occasione fondamentale per restituire dignità al lavoro e rafforzare i diritti delle persone”, ha dichiarato la consigliera Battisti, sottolineando l’importanza dell’impegno collettivo in un momento decisivo per il futuro del Paese.