FROSINONE – 41ENNE DENUNCIATO PER RICETTAZIONE

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo hanno denunciato un 41enne italiano, residente a Sora, sorpreso con 40 chilogrammi di cavi in rame di provenienza illecita. Era metà mattina quando l’attenzione di una pattuglia della Stazione di Frosinone Scalo, impegnata a perlustrare il territorio, è stata attratta da un’autovettura in sosta in una strada di campagna nei pressi di via Selvotta e hanno proceduto a controllare chi vi fosse a bordo Da subito il conducente è apparso troppo nervoso ed eccessivamente desideroso che la verifica terminasse a più presto, considerato anche che non erano emerse violazioni alla circolazione stradale. Quando i militari hanno appreso che l’uomo era stato denunciato più volte per reati contro il patrimonio, hanno deciso di approfondire il loro esame, ispezionando l’interno dell’autovettura.Nel cofano hanno così trovato diversi utensili da lavoro – come pinze, cacciaviti, chiavi inglese, forbici ed un taglierino – e 40 chilogrammi di cavi in rame, che presentavano evidenti segni di strappo e taglio, in parte ancora rivestiti nella loro guaina ed in parte già spellati.L’uomo non è riuscito a giustificarne la provenienza ed è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica di Frosinone per ricettazione. Nei suoi confronti è stata avanzata anche una proposta al Questore per l’emissione di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Frosinone, mentre gli attrezzi ed il rame rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. Ulteriori approfondimenti saranno svolti per tentare di individuare la provenienza del rame sequestrato.

