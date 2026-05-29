Frosinone 39enne denunciato dai Carabinieri per furto

I Carabinieri della Stazione di Frosinone, congiuntamente ai militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, hanno deferito in stato di libertà un cittadino straniero di 39 anni, senza fissa dimora e incensurato, per furto.

I fatti si sono verificati in orario pomeridiano, verso le ore 14:00, all’interno del parcheggio di un noto supermercato del capoluogo. Approfittando del momento in cui la vittima, una pensionata di 71 anni, era intenta a riporre la spesa all’interno della propria autovettura, l’uomo è riuscito a sottrarre abilmente un portafogli contenente la somma in contanti di 85 euro dalla borsa della donna, lasciata momentaneamente incustodita nell’abitacolo.

Subito dopo aver perpetrato il furto, il 39enne si è dato a precipitosa fuga a bordo di un’autovettura. L’immediata attivazione della Centrale Operativa ha permesso di diramare tempestivamente le ricerche alle pattuglie presenti sul territorio. Grazie alle precise indicazioni fornite, i militari dell’Arma sono riusciti in brevissimo tempo a intercettare e bloccare il veicolo in fuga lungo via Pierluigi da Palestrina, sottoponendo a controllo il sospettato.

La refurtiva è stata interamente recuperata dagli operanti e contestualmente restituita alla legittima proprietaria.

È obbligo rilevare che l’indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.