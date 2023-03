Frosinone – 36enne dagli arresti domiciliari al carcere

I Carabinieri della Stazione di Frosinone (FR) hanno proceduto, nel capoluogo, all’arresto di un 36enne del luogo, in esecuzione a decreto di revoca del beneficio degli arresti domiciliari emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone, in seguito alla violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.L’uomo era agli arresti domiciliari dall’Aprile 2022, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Roma, per reati riguardanti gli stupefacenti, commessi in Frosinone nell’anno 2021.Al termine delle formalità di rito i militari operanti hanno tradotto l’arrestato presso la Casa Circondariale di Frosinone, ove rimarrà a disposizione del Tribunale di Sorveglianza.

Comunicato stampa