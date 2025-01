FROSINONE: 32ENNE CONDANNATA PER DUE INCENDI DEL 2021

Dovrà espiare una pena residua di anni uno e mesi due, per il reato continuato di “danneggiamento seguito da incendio aggravato”. Questo è quanto disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Frosinone, nei confronti di una 32enne di Ceccano, ritenuta responsabile di aver appiccato il fuoco nel 2021, a un appartamento di Arnara e un capanno sito nella periferia di Ceccano. I militari della Stazione di Frosinone Scalo, nella mattinata di ieri, hanno dato esecuzione all’ordine di esecuzione per la carcerazione a carico della donna, domiciliata nel capoluogo ciociaro, la quale, al termine delle formalità di rito, è stata condotta presso la casa circondariale di Rebibbia in Roma, dove dovrà espiare la citata pena detentiva.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati