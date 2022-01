Frosinone, 27 marzo: Primarie per la Città in quattro zone

Le Primarie per la Città, attivate su iniziativa del centrodestra e aperte a tutti i cittadini residenti a Frosinone, si terranno il 27 marzo in quattro zone distinte della città, nei relativi seggi pubblici, che saranno allestiti tenendo conto delle opportune misure di distanziamento e sicurezza sociale, rendendo compatibili le prerogative dell’esercizio di voto, con quelle della massima tranquillità nell’espletamento delle operazioni. Proprio per questo motivo, si stanno individuando quattro siti, per permettere un afflusso diradato e ordinato di coloro che vorranno contribuire ad individuare il prossimo candidato a sindaco della città di Frosinone, ricorrendo a quell’istituto di democrazia diretta, rappresentato dalle primarie, che ormai costituisce un elemento distintivo per il capoluogo, da molti anni. Nei prossimi giorni, i partiti e le liste civiche, che hanno condiviso il metodo e l’iniziativa delle “Primarie per la città”, costituiranno la commissione elettorale, che si occuperà di approvare il regolamento per la disciplina delle operazioni di voto e per le presentazioni delle candidature, previste per fine febbraio-inizio marzo, allo scopo di ottimizzare il percorso di democrazia con le esigenze di sicurezza sociale.

COMUNICATO STAMPA