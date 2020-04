Frosinone – 25 Aprile, PRC:” facciamoci sentire, è l’invito che vogliamo rivolgere con forza a tutte le Cittadine e a tutti i Cittadini.”

l 25 Aprile facciamoci sentire, è l’invito che vogliamo rivolgere con forza a tutte le Cittadine e a tutti i Cittadini. Purtroppo dobbiamo rimanere a casa e non possiamo essere presenti nelle piazze o davanti ai monumenti che ricordano i nostri martiri caduti per la Libertà di tutte e di tutti, quindi dobbiamo ingegnarci con quello che abbiamo a disposizione per perpretrarne la memoria e non permettere a loschi figuri di infangarla. Ed allora usiamo la rete, pubblichiamo dai nostri profili social un video,una poesia,un disegno o una frase per la festa della liberazione, usiamo le finestre e i balconi per esporre il tricolore, e cantiamo “Bella ciao” come facevano i partigiani tutti e come ci invita a fare l’Anpi! In questi giorni, purtroppo, abbiamo ascoltato ancora una volta rigurgiti fascisti venire sempre dalla stessa parte, quella parte che ancora non ha capito che la nostra Repubblica è nata dalla Resistenza con grande valore e spirito di sacrificio, Resistenza che ha cacciato gli invasori Nazisti dall’Italia,gli stessi che insieme ai Fascisti hanno inferto immani sofferenze,privazioni e lutti a tutta la popolazione. Ancor più grave della loro ignoranza e’ il fatto che siedono in parlamento, e che per farlo hanno giurato sulla Costituzione Repubblicana! Dovrebbero leggerla la Costituzione, molto attentamente, e capiranno che i loro rigurgiti sono infondati soprattutto non attuali e fuori da ogni logica storica e morale! La nostra Repubblica, con il Fascismo e con il Nazismo, i conti li ha risolti il 25 Aprile 1945, certo a costo di tantissimi sacrifici , ma dando a tutti la possibilita’ di vivere in un paese democratico e libero, dove mai piu’ fascismi siano a ripetersi. L’insegnamento dei martiri partigiani deve essere sempre davanti a noi ogni volta che qualquno tenti di revisionare o riscrivere la storia , e da esso dobbiamo trarre la forza per opporci ad ogni tentativo di deriva democratica, dobbiamo essere sempre PARTIGIANI !! W la Repubblica Italiana, w la Resistenza!

comunicato stampa