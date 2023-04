Frosinone – 25 aprile, messaggio dell’onorevole Nicola Ottaviani

“Il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani, di una Nazione intera. E’ la festa dei partigiani, dei cattolici, dei liberali, dei laici, dei repubblicani di tutti coloro che hanno creduto che il nostro Paese dovesse essere liberato dalla dittatura. E tutte le dittature, nessuna esclusa, sono contrarie ai principi della democrazia, della libertà. Per questo il 25 aprile è il simbolo non solo della liberazione dell’Italia, ma dalla tirannia. Questa data rappresenta per tutto il popolo italiano l’anniversario della propria rinascita, sulla base dei valori di dignità, libertà e pace, che la guerra aveva sepolto e che sembravano persi per sempre. Da questi ideali, la nostra Nazione ha ripreso il suo cammino, basato sulla Democrazia, sulla partecipazione, sul superamento delle divisioni, per porre al centro della riflessione il valore dell’unità e della pace. A chi ha permesso tutto questo, anche a costo della propria vita, dobbiamo rivolgere un commosso ringraziamento: che il loro esempio e il loro ricordo imperituro siano ancora di monito alle generazioni, presenti e future”. E’ quanto ha dichiarato l’onorevole Nicola Ottaviani (Lega), segretario della commissione Bilancio della Camera dei Deputati, in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile.

COMUNICATO STAMPA