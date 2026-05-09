Frosinone 2027, Mastrangeli prepara il bis: rebus Forza Italia e Fratelli d’Italia

A quattordici mesi dalle elezioni comunali, il quadro politico di Frosinone comincia lentamente a prendere forma. Il sindaco Riccardo Mastrangeli è già al lavoro per costruire la coalizione con cui tenterà la riconferma nel 2027, puntando su un modello fortemente civico ma senza rinunciare all’appoggio dei partiti del centrodestra.

L’ipotesi che prende corpo è quella di una squadra composta dalla Lega, dalla lista Ottaviani, dalla lista Per Frosinone del vicesindaco Antonio Scaccia, da Identità Frusinate, Polo Civico, dalla lista Mastrangeli e da almeno un’altra civica direttamente collegata al primo cittadino. Una base già definita dalla quale partire per la corsa al secondo mandato.

Diversamente dalle tornate del 2012, 2017 e 2022, questa volta potrebbero non esserci le primarie del centrodestra. Ma se la ricandidatura di Mastrangeli appare scontata, molto meno scontata è la compattezza della coalizione.

Il nodo principale resta Forza Italia. Il gruppo consiliare composto da Pasquale Cirillo e Maurizio Scaccia è da due anni all’opposizione dell’amministrazione Mastrangeli, seguendo la linea del senatore Claudio Fazzone. Sul tavolo resta anche l’ipotesi di una candidatura a sindaco dello stesso Cirillo in un eventuale terzo polo civico-moderato.

Da monitorare pure la posizione del presidente del Consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri, indipendente ma finora vicino alla maggioranza nei passaggi decisivi. Negli ultimi giorni Tagliaferri ha chiesto chiarimenti su questioni strategiche come scuola, ascensore inclinato fermo da anni, parcheggio di viale Mazzini, centri di trasferenza e gestione delle strisce blu. Risposte che, secondo indiscrezioni, non sarebbero arrivate, alimentando riflessioni politiche sul suo futuro.

Altro fronte delicato è quello con Fratelli d’Italia. Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 si è consumata una forte crisi culminata nella revoca delle deleghe ai due assessori meloniani, poi immediatamente restituite dal sindaco dopo l’intervento del deputato e coordinatore regionale Paolo Trancassini. Ma il chiarimento politico non è ancora definitivo. Trancassini ha chiesto un confronto programmatico serrato con Mastrangeli per valutare il sostegno alla futura ricandidatura.

Sul fronte opposto, nel centrosinistra e nell’area civica dissidente, l’unica candidatura ufficiale al momento è quella di Vincenzo Iacobissi, sostenuto dal Partito Socialista Italiano e da quattro liste.

Intanto il Partito Democratico ha avviato interlocuzioni con i socialisti per verificare la possibilità di ricostruire un campo largo insieme a Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e alle civiche.

Restano infine le variabili rappresentate dagli ex sindaci Domenico Marzi e Michele Marini, oltre a Mauro Vicano. Marzi ha già fatto sapere di voler lavorare a un progetto civico senza escludere un eventuale sostegno a Mastrangeli.

Nel frattempo cresce l’attenzione anche sui movimenti dei dissidenti Giovan Battista Martino e Teresa Petricca, da tempo considerati vicini all’asse politico costruito con Pasquale Cirillo.

A Frosinone la partita per il 2027 è appena iniziata, ma le manovre politiche sono già entrate nel vivo.