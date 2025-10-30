Frosinone, 2 novembre: il programma delle celebrazioni

Il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, invita tutta la cittadinanza a partecipare alla commemorazione dei defunti. Il programma delle celebrazioni per la giornata del 2 novembre prevede, dalle ore 9.40, affluenza e schieramento delle rappresentanze presso il piazzale antistante l’ingresso del Cimitero; alle 10 l’inizio della cerimonia; benedizione della corona da parte del Cappellano Militare; deposizione della corona al cippo monumentale dedicato alla memoria dei Caduti Civili di Guerra in Ciociaria. Inni eseguiti dalla Banda Comunale Città di Frosinone “Romagnoli”. Alle 11.30, verrà celebrata la Messa dal Vescovo della Diocesi di Frosinone – Veroli – Ferentino e Anagni – Alatri, S.E. Mons. Santo Marcianò. Nel pomeriggio, presso il Santuario Madonna della Neve, alle 17.30 sarà celebrata la messa in suffragio dei defunti. Alle ore 18.30, prevista la processione dal Santuario Madonna della Neve al civico cimitero; alle 19, deposizione corona alla memoria dei defunti.“La ricorrenza del 2 novembre – ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli – costituisce, per l’intera comunità, il giorno in cui la memoria accoglie i sentimenti di affetto, di nostalgia e di speranza, rivolgendo un pensiero o una preghiera a chi non è più tra noi e rendendo omaggio ai caduti civili di guerra”.

Correlati