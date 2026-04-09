Frosinone: 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Frosinone celebra 174 anni di impegno al servizio del Paese con una cerimonia che si terrà il 10 aprile 2026 alle ore 10.30, nel meraviglioso teatro “Vittoria” di Frosinone.

Un evento significativo per onorare le donne e gli uomini in divisa che, con coraggio e professionalità, garantiscono quotidianamente la sicurezza dei cittadini.

Alla celebrazione saranno presenti le autorità provinciali, rappresentanti delle istituzioni, delle Forze dell’ Ordine, studenti e cittadini per rendere omaggio alla storia e ai valori della Polizia di Stato.

Un’ occasione per rinnovare il legame tra la Polizia di Stato e la comunità e celebrare il passato, il presente ed il futuro di un’istituzione sempre al fianco del Paese.

Dalle ore 9.00 al pomeriggio inoltrato, la Piazza Turriziani ospiterà il Villaggio della Legalità, con l’esposizione anche di mezzi storici, oltre a stand informativi di ogni reparto e specialità della Polizia di Stato.