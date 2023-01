Frosinone, 17 gennaio, un vescovo e un rabbino dialogano sul ruolo delle religioni

Cosa hanno da dire le religioni del libro di fronte alle paure degli uomini d’oggi? Consolate, consolate il mio popolo, scriveva Isaia 7 secoli prima di Cristo: quali parole, quali messaggi, quali segni cattolici ed ebrei possono condividere di fronte alle paure e alle speranze delle persone ma anche quali differenze le due religioni evidenziano su questi temi. Ne parleranno martedì 17 gennaio 2023, alle ore 18, nell’auditorium diocesano di viale Madrid, nel capoluogo, il vescovo di Frosinone, mons. Ambrogio Spreafico, il rabbino della comunità ebraica di Roma, rav Ariel Di Porto. Il dibattito, aperto a tutti, si svolge in occasione della 34a Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, che ha appunto come tema il versetto di Isaia, al cap. 40. Il dibattito sarà un modo interessante per ascoltare due biblisti, di fede differente, che si confrontano sui temi della vita di oggi e provano a dire come testi, scritti tanto tempo fa ed interpretati in tante maniere diverse, possano ancora illuminare sentieri da percorrere nella vita quotidiana.

Per approfondire sono disponibili il sussidio e i materiali messi a disposizione

dall’ufficio nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana:

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/11/18/giornata-per-lapprofondimento-e-lo-sviluppo-del-dialogo-tra-cattolici-ed-ebrei-17-gennaio-2023/

